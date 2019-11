Většina radních se vyjádřila pro koupi, konečné slovo budou mít zastupitelé. Ti by o tom měli rozhodovat v závěru listopadu.

„Jsem dlouhodobě zastáncem názoru, že by město mělo mít svůj vlastní kulturní stánek. Jako mají Louny nebo Podbořany. Sloužit by měl pro pořádání nejen městských kulturních akcí, ale také pro další organizace města, pořádání konferencí nebo třeba komerčních akcí,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Špička. Podle jeho slov by kulturní dům nemělo město provozovat samo, ale ve výběrovém řízení najít vhodného provozovatele, kterému by objekt pronajalo.

Podobný názor má i radní Petr Antoni. „Město pro Lidový dům mít využití bude. Věřím, že by díky tomu vznikly i nové akce,“ sdělil.

Naopak proti koupi je radní Pavel Pintr. „Město vlastní řadu budov, které nejsou v dobrém stavu a budou vyžadovat nemalé peníze. Před městem stojí také další velké investice. Jeho rozpočet není nafukovací. Vzhledem k tomu si nedokážu představit nákup další budovy do majetku města, která není v dobrém stavu a bude vyžadovat další velké investice,“ vysvětlil.

Upozornil, že u Lidového domu není parkoviště pro návštěvníky pořádaných kulturních akcí. „Nákup není prioritou oproti jiným důležitějším záměrům v Žatci,“ dodal Pintr.

Koupi nepodpoří ani místostarosta Radim Laibl. „Chybí mi k tomu vypracovaný materiál, který by řekl, pokud město Lidový dům koupí, jaké bude jeho využití, kdo se o něj bude starat, jaké budou jeho provozní náklady, kolik peněz musí dát město do oprav či případné rekonstrukce. Je mnoho otázek a málo odpovědí. Na druhou stranu argumenty pro koupi chápu, za daného stavu ji ale nemohu podpořit,“ přiblížil.

Tři kulturní domy

V Žatci se nacházejí tři kulturní domy. Nejmenší K 500 vlastní stát, využívají ho vojáci. Dva jsou v soukromých rukou – zmíněný Lidový dům a velký kulturní dům Moskva v Podměstí. I o jeho koupi žatečtí zastupitelé před lety jednali, nabídku za 22 milionů korun v roce 2013 odmítli. Lidový dům i Moskva se využívají k různým společenským akcím, hlavně plesům. Před lety se v obou konaly diskotéky.

Města Louny i Podbořany kulturní domy vlastní. Zastupitelé v Lounech v roce 2012 schválili koupi Zastávky za 11 milionů korun. Objekt se ale ukázal v daleko horším stavu, než se čekalo. Následná rekonstrukce, která objektu vrátila jeho podobu ze třicátých let, vyšla na více než dvacet milionů korun. Většinu nákladů uhradila dotace z Evropské unie, o provoz Zastávky se stará Vrchlického divadlo.

Město Podbořany vlastní kulturní dům Pegas na náměstí, který nedávno prošel rekonstrukcí, a Národní dům. Ten město koupilo od správce konkurzní podstaty za dva miliony korun, jeho rekonstrukce za dvacet milionů proběhla v letech 2002 a 2003. Národní dům má v dlouhodobém pronájmu Michal Galus, letos u něj otevřel nový hotel.