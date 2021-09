Více než dvouhodinový snímek, který má od první minuty mezinárodní ambice, je věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu čtyřnásobného olympijského vítěze. „Je to příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce,“ zvou do kina tvůrci.

„Uplynulo pár let, ale Hranice mi zůstaly pořád stejně blízké. Tady jsem začínal s vojnou i sportem a přeji teď i dnešní mládeži z Hranic, aby přispívala dál k rozvoji i slávě naší tělovýchovy. Tak hodně zdaru za sebe i Danu!“

„Řekl jsem si, že vojna je pro sportovce bezvadná věc a že uniformu za civil nevyměním. Přihlásil jsem se do Vojenské akademie a ještě dříve, než jsem se stal důstojníkem, dosáhl jsem několika významných sportovních úspěchů,“ vypravuje.

„Cvičil jsem v lese, ranní gymnastiku, pochody, běhání, prostě trénink od ráda do večera. I časné vstávání jsem si oblíbil. Poznal jsem, jak to cvičí vůli, sebeovládání a houževnatost. Nevynechal jsem jediné bojové nebo noční cvičení a přískoky jsem běhal se stejným zanícením jako své dvoustovky na atletické dráze,“ popisuje v knize.

„Ne, nejsou to ta v Hranicích,“ odhaluje filmařský „trik“ Daria Špačková ze společnosti Lucky Man Films. „Byly to kasárny Terezín,“ upřesnila vybranou lokaci.

„Úhlopříčkami co nejrychleji, po kratších stranách volně – tak jsem rejdil na jízdárně i 10 kilometrů za večer,“ píše.

„Všichni se divili, proč se nořím s těžkýma botama v hlubokých pilinách, když v tretrách po dráze je to snazší. Mně šlo právě o tu dřinu. Zvedat nohy, které se bořily, pachtit se dál a dál, to bylo něco pro mě!“ popisuje drsnou přípravu v jízdárně akademie.

„V akademii byla krytá jízdárna. Sice pro koně, ale nikdo se nezlobil, když se tam objevil atlet,“ vzpomíná na pobyt a trénink v Hranicích slavný olympionik Emil Zátopek v knize Dana a Emil Zátopkovi vypravují. O tom, jak během studia na Vojenské akademii v letech 1946 a 1947 běhal po chodbě kolují legendy. Originální hranickou přípravu výjimečného atleta neopomněli ani filmaři v napjatě očekávaném filmu Zátopek, který vstoupil do kin minulý týden.

