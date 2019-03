Koalice Brna-středu složená ze zástupců občanských demokratů, ANO a lidovců bude i přes kauzu na tamní radnici pokračovat. „Hnutí ANO splnilo všechny naše podmínky, nevidím překážku v pokračování koalice,“ řekl v úterý starosta městské části za občanskou demokracii Vojtěch Mencl. Vše musí ještě potvrdit klub zastupitelů, jenž se sejde v úterý odpoledne.

Zástupci ANO ztratí odbor investic. Radní Jiří Švachula, který je ve vazbě za výhody při sjednávání veřejných zakázek, má rezignovat do středy, pak jej zastupitelé odvolají. „Záleží na zástupcích ANO, koho navrhnou. Pokud vím, tak by to mohla být zastupitelka Ludmila Oulehlová jako radní bez portfeje. S tím nemáme problém,“ sdělil Mencl.