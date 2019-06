Zatímco běžně jsou pobočky pražské městské knihovny v létě zavřené čtrnáct dní, letos to bude rovnou sedm týdnů. Naposledy si mohou klienti pro prázdninové čtení zajít ve čtvrtek 4. července, dalším otevíracím dnem bude až pondělí 26. srpna. Během mimořádně dlouhé přestávky budou zaměstnanci knihovny vlepovat do téměř dvou milionů titulů speciální značky a párovat je s počítačem.

„Nová technologie umožňuje načítání několika knih naráz a bez nutnosti je otevírat,“ vysvětlila mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková. Nejenže ušetří knihovníkům čas při práci s fondem, ale bude díky ní možné zavést samoobslužný systém. Nyní musí při zápůjčce vzít pracovník knihovny každý svazek do ruky, otevřít jej a načíst čárový kód.

Kratší cesta ke knize

„První samoobslužná půjčovací zařízení budou moci čtenáři potkat už na konci srpna v Ústřední knihovně,“ řekla Hanzlíková s tím, že ostatní pobočky jimi budou vybavovány postupně. Do konce letošního roku je instalují ve 12 pobočkách, ve všech 47 by měla být do konce příštího roku.

Technologie také zkrátí čtenářům cestu pro nové knihy. „Zařízení, například v podobě chytrého regálu, umožní rozšíření výpůjčních služeb i do míst, kde knihovna nemá pobočku a ani tam nezajíždí knihovna pojízdná,“ prozradila mluvčí. Pokud se samoobslužný systém osvědčí, bude knihovna uvažovat i o prodloužení otevírací doby poboček.

Knihovníci jako průvodci literaturou



Zaměstnanci knihovny získají více času na konzultace se čtenáři. „Knihovník by neměl být podavačem knih, ale průvodcem čtením a tématy, která čtenáře zajímají,“ podotkla Hanzlíková.

Čtenářům budou i nadále platit nynější průkazy. Využívat mohou originální kartu knihovny, ale i Lítačku, ISIC, Opencard nebo InKartu Českých drah.

„Změnu poznají hlavně ve vybavení knihoven. Už teď si mohou všímat například vstupních bran, které postupně instalujeme. Knihovníkům na pulty přibudou pracovní stanice. Vedoucí pobočky Modřany, která byla pilotní knihovnou pro čipování, říká, že se čtenáři ptají, zda to je plotýnka, nebo snad váha. A ono to na první pohled opravdu trochu tak vypadá,“ prozradila s úsměvem mluvčí městské knihovny.

Pomáhají i brigádníci

Současné čárové kódy, kterými jsou opatřeny všechny tituly knihovny, nahradí samolepky. Takzvané tagy v sobě ukrývají anténu a čip. Každý svazek bude mít jedinečnou samolepku, kterou musejí knihovníci během letní pauzy ručně spárovat s knihovním systémem. Aby vše stihli, najala instituce i brigádníky.

Tituly, které budou přes léto půjčené, očipují dodatečně na podzim. Podle Hanzlíkové půjde asi o 30 procent fondu.

Obměna technologie vyjde na 37 milionů korun. Knihovna je příspěvkovou organizací pražského magistrátu a má více než 177 tisíc čtenářů.

V číslech

Celkem má městská knihovna 177 310 čtenářů.

Převažují ženy a dívky. Nejčastěji jim je od 10 do 12 let.

Na druhém místě jsou lidé ve věku kolem 25 let a na třetím kolem 40 let.