Zavolejte řediteli. Výpadky spojů pokračují, BusLine zveřejnil čísla na šéfy

Rozjezd společnosti BusLine se v Pardubickém kraji příliš nedaří. Kvůli nedostatku řidičů se tak žáci nedostanou do školy, lidé do práce. Ačkoliv vedení kraje chtělo původně vyčkávat do středy, neudržitelná situace přiměla hejtmana Martina Netolického jednat s dopravcem už v úterý.