Podle serveru Mobilní rozhlas za úterý 27. září přibylo v Braňanech 10 nových případů covidu, v pondělí to byly tři případy. V rizikové věkové skupině nad 65 let nepřibyl žádný nově nakažený. Pro srovnání: v Litvínově za úterý přibyly dva nové případy (v pondělí 1), v Mostě za úterý přibyl jeden nový případ (v pondělí 2).

Obec nedávno oznámila, že v rámci prevence přijede do Braňan mobilní očkovací tým zajištěný Ústeckým krajem. Takzvaný očkobus bude v obci 12. října od 17 hodin. „Očkování bude bez registrace,“ sdělil starosta.

Obec, která je zřizovatelem školy a školky, žádná další opatření nepřijala. „Dnes má pan ředitel jednání s hygieniky, kde se rozhodne, co dál,“ sdělila starosta Petr Škanta. Vyhlášení karantény podle něj ovlivnil návrat dětí ze školy v přírodě.

Provoz v mateřské škole v Braňanech je nezměněn. Pokud je to možné, rodiče nemají do školky posílat děti, jejichž starší sourozenci jsou žáky základní školy a musí být v karanténě. Školka zatím nehlásí žádný pozitivní případ. „Rodiče jsou velmi rozumní,“ dodal ředitel.

Karanténu nařídila hygienická stanice. „S hygieniky jsme v úzkém kontaktu a konzultujeme s nimi všechny kroky,“ sdělil Deníku ráno ve středu 29. září ředitel. Školní družina je také mimo provoz a obědy a svačiny ve školní jídelně jsou odhlášené. Škola žádá všechny rodiče, aby svým dětem zařídili PCR test, pokud u nich zpozorují příznaky nemoci. Potvrzení na ošetřovné rodičům žáků do 10 let bude vydávat škola.

„Ve škole se objevilo několik pozitivních nálezů na covid-19. Nemocní jsou učitelé i žáci,“ oznámila škola na svém webu. Distanční výuka do odvolání nebude. Podle ředitele Radka Hacha distanční výuku škola nemůže poskytovat, protože více než sedmdesát procent učitelů je na nemocenské. Pozitivní nálezy se vyskytly u neočkovaných i u očkovaných.

Celá základní škola v obci Braňany u Mostu je zavřená. Důvodem je karanténa kvůli covidu. Opatření platí od pondělí 27. září pro první až devátou třídu do pondělí 11. října. Provoz se má obnovit v úterý 12. října.

