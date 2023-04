Na poštu chodí ráda osobně a to i přes svůj zdravotní hendikep, kdy má problémy s chůzí. nedokáže si představit, že bude z horní části města docházet dolů na hlavní pobočku. A v době vyplácení dávek to podle ní bude znamenat, trávit na hlavní poště půl dne, ne-li celý.

Je čtvrtek dopoledne a do pobočky české pošty na sokolovském sídlišti Michal chodí jeden klient za druhým. Staří, mladí, střední generace, zkrátka všechny generace. Přestože je pracovní den před obědem, řada lidí si zde vyřizuje své osobní záležitosti. U okýnek se tvoří malé fronty a lidé jsou vesměs odbaveni do deseti minut. Pokud tedy nechtějí řešit nějaký specifický požadavek týkající se paradoxně elektronické komunikace.

Kritika sílí: Kde přesně zavřou pobočku pošty? Zcela jasno bude do tří týdnů

„Účet nemám a ani ho ve svém věku nechci. Zrovna teď tam nějaké dámy řešily cosi s internetem a jedno okénko tím pádem bylo na dlouho obsazené. Dnes to jde, ale už budou vyplácet dávky, bude venku fronta až ke zdravotnímu středisku. Jestli ty tisíce klientů pošty přesunou dolů na hlavní, bude to pro Sokolov katastrofa. Já sama špatně chodím a vozí mě na poštu můj známý. Nevím jak to budu dělat na hlavní poště, kde je problém zaparkovat už nyní. Až se tam všichni nahrnou, kde budou parkovat? jak dlouho tam budu trávit? Nemůžu říct známému počkej na mě půl dne, než na mě přijde řada. Zabývá se tím vůbec někdo?“ ptá se seniorka.

Ať jdou do pr**le, neberou si lidé servítky

Horní část města může čítat na deset až jedenáct tisíc lidí. Ti všichni někdy poštu využili. Mnozí z nich ji navštěvují pravidelně. „Jsem v Sokolově od roku 1945 a celý život navštěvuji pobočku na sídlišti. Jsem tu velice spokojená, je zde velmi solidní personál. Fronty se zde tvoří hlavně při vyplácení různých dávek, někdy i v jiných dnech. Pokud se pobočka zruší, nevím co budu dělat. Jsem velmi nespokojená,“ dodává Onysková.

Šofér, který ji přivezl, má jasno. „Je to nehorázný bordel státního podniku a této vlády. Nikoho se na nic neptali a zavřeli prostě pošty. Na lidi zvysoka se..u ať jdou do pr..le, klidně to tam takhle napište,“ říká Pavel Muflon Kratochvíl.

Podobně reagovali všichni klienti, kteří poštu navštívili. „Vím, že se mají zavírat pošty v celé republice, ale netušila jsem, že i tato pobočka. No to bude hrozné. Už nyní je zde omezená pracovní doba, kterou zavedli v době covidu a už nechali. Dříve otvírali v osm, teď v některé dny až v deset hodin,“ říká další z oslovených seniorek.

Česká pošta zruší „jen“ 950 pracovních pozic. Mělo jich být výrazně více

Vedení města jedná s ministrem vnitra, píše dopisy kde vysvětlují problém, který ve městě s vysokou nezaměstnaností nastane. „Postavili nás před hotovou věc. Nikdo nám nedal šanci jakkoliv reagovat či rozhodnutí změnit. Když už nám stát jako postiženému regionu nepomáhá, tak ať nám aspoň neškodí. Byli za mnou lidé s tím, že chtějí sepsat petici. Má nás navštívit ještě zástupce České pošty, ale myslím si, že stejně nic nezmění. Nikdo se nás na nic neptal a jen oznámili zrušení pobočky na sídlišti. Nedokážu si představit, že celý Sokolov bude mít jen hlavní poštu kde se sejdou senioři, lidé kteří si jdou pro dávky a poté ještě lidé, kteří přijdou z práce a musí si na poště něco vyřídit. Rozšířit parkování u hlavní pošty také nejde, není místo,“ říká starosta Sokolova Petr Kubis.

V Poslanecké sněmovně chtěla vyvolat jednání o problému i místostarostka a zároveň poslankyně Renata Oulehlová. „Vůbec to pořad jednání nezařadili. Postavili nejen nás před hotovou věc. Snažíme se mluvit i o poště Partner. Senior expres zase nemůže čekat půl dne na jednoho klienta u pošty. Ostatní by ho nemohli využít k lékaři a podobně. Pro seniory bude obtížné dostat se na hlavní poštu. Budou vznikat problémy. již dnes musejí asistenti prevence kriminality docházet na úřad práce a dohlížet tam. myslím si, že pokud bude jen jedna pošta, budou muset zasahovat i tam,“ říká Oulehlová.

Zároveň zmínila, že Karlovarský kraj jako jediný nepřipomínkoval vládě tento problém. „Je zajímavé, že v Kolíně, kde žije Vít Rakušan, plánují zavřít z osmi dosavadních pošt pouze jednu,“ podivuje se Oulehlová.