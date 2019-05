Přesně před rokem zavřeli provozovatelé ubytovnu pro sociálně slabé v brněnské Šámalově ulici. O stovku lidí, kterým hrozilo bezdomovectví, se tehdy postaralo město. Teď hrozí opakování scénáře. Z ubytovacího zařízení v Olomoucké ulici, jehož provoz může skončit, hrozí vystěhování asi sto dvaceti nájemníků. Magistrát reagoval, že ani tyto lidi na holičkách nenechá. Připustil, že více podobných případů už by pro město představovalo potíže.

Budova v Olomoucké ulici patří příspěvkové organizaci ministerstva obrany. Ta ji pronajímala společnosti, která v objektu zřídila ubytovnu. Kvůli sporům mezi nimi, které nyní řeší i soud, hrozí zařízení konec. „S ministerstvem obrany jednáme. Minimálně do začátku července, kdy bude další soudní líčení, předpokládám, že k uzavření nedojde,“ řekl náměstek brněnské primátorky pro oblast sociálních služeb Robert Kerndl.

Údaje o počtu obyvatel objektu se liší. „Zatím jsme napočítali minimálně sto dvacet nájemníků, z toho dvaatřicet dětí a dvacet důchodců i tělesně postižených. Nikdo z nich nemá náhradní ubytování,“ uvedl vedoucí terénní sociální práce střediska Drom Radek Kratochvíl.

Starost o lidi z ubytovny v Olomoucké zřejmě opět padne na město. „Pro její náhlé uzavření máme krizový plán, do tří týdnů bychom například mohli využít třeba objekt v Železniční ulici,“ poznamenal Kerndl.

Krátkodobě by nájemníky z Olomoucké mohli ubytovat třeba i v objektu na Červeném kopci. „Máme krizový štáb. Případnému krátkodobému ubytování nájemníků z Olomoucké v objektech by předcházela komunikace se zástupci městských částí, kde se nacházejí," zmínil náměstek.

Zmíněným ubytovacím zařízením v Železniční ulici chtějí brněnští radní řešit problém konce ubytoven i v budoucnu. Stačí však jen řádově pro desítky lidí. „Jsme si vědomi situace, že kdyby ze dne na den zavřelo třeba pět ubytoven, tak je to pro město neřešitelný problém. Vedeme proto vážnou debatu o tom, že bychom byli rádi, kdybychom do majetku města pořídili nějakou větší budovu pro tyto případy. Na druhou stranu, město nemůže držet sto padesát bytů, to by nebylo kapacitně ani provozně možné,“ sdělil Kerndl.

Podle bývalého radního za Žít Brno Martina Freunda, který se věnuje sociální problematice, situaci, kdy lidé z ubytoven nemají kam jít, komplikuje zrušení sociálních projektů ukončování bezdomovectví zavedených předchozím vedením města.

Podpořit lidi z Olomoucké plánuje Freund na příštím jednání zastupitelů města. „Sehnat v Brně místo v jakékoli ubytovně či v azylovém domě je nemožné. Pokud ubytovny zavřou a nepostará se město, lidé nebudou mít kam jít a Brnu hrozí vážná humanitární krize,“ uvedl bývalý radní. Podle něj je příspěvek města do výzvy housing first pouze desíti byty pro rodiny za dva roky nedostatečný.

Podle sociálních pracovníků je ubytovna v Olomoucké ulici kritickým případem. „Žije v ní mimořádně vysoký počet lidí v důchodovém věku, což nemá na ubytovnách podobného typu obdoby,“ zmínil za středisko Drom Kratochvíl.