První jízdu obstaral Kocúr, který odtáhl soupravu do Řepčína. Na pohled malý Kocúr je nejstarší provozuschopnou lokomotivou v republice z roku 1898 a trvale je opatrován v olomouckém muzeu Českých drah.

"Ten kouří a jak píská. Dělá hrozný kravál," komentoval přihlížející pětiletý chlapec držící se za ruku tatínka. Vlaková souprava tažená Kocúrem se vrátila za necelou hodinku na první nástupiště a podle rozzářených dětských obličejů se jízda napříč Olomoucí líbila.

"Pojedeme ještě? Já bych chtěla," přemlouvala malá holčička svou maminku.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Bejček mířil do Prostějova

Vládu nad vagóny převzal těžší kalibr v podobě Velkého bejčka, který dorazil z Velkého Meziříčí. Ten táhl rozšířenou soupravu šesti osobních vagónů do Prostějova.

"K vlakům máme celá rodina vřelý vztah. Přijeli jsme z Prostějova, projedeme se tam i zpět a pak se půjdeme podívat do muzea. Nejvíce má rád vlaky syn Ondra, proto jezdíme vláčkem na výlety pravidelně," komentoval tatínek Petr sedící v kupé společně s manželkou Andreou a dětmi Terezkou a Ondrou.

"Nejradši mám parňáky, vůbec se nebojím, když dělají rachot," dodal s nadšením Ondra.

Parní vláčky budou brázdit koleje regionu po celou sobotu. Další speciální vlaky vyjedou do Řepčína a zpět v 13.30 a 16.20 hodin. Do Velké Bystřice pak v 15.23 hodin. Olomoucký depozitář ČD Muzea bude mimořádně otevřen v prodloužené době do 17 hodin.