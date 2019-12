„Policista v době svého volna poskytl pomoc ženě, které se udělalo nevolno v jejím bytě. Žena měla kolem půl druhé v noci záchvat, dusila se a nemohla dýchat. Vyšla proto ze svého bytu na balkon, aby se nadýchala čerstvého vzduchu, ale její zdravotní stav se rychle zhoršoval. V bytě o poschodí níž právě spal policista Stanislav Sochor, který přes otevřené balkónové dveře uslyšel podezřelé vzdychání a chroptění. Rychle vstal a vyšel na balkon, kde zjistil, že sousedka bydlící v bytě nad ním má velice akutní zdravotní potíže a potřebuje urychleně pomoc,“ popsala tehdy začátek napínavého příběhu s dobrým koncem policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policista okamžitě zavolal na sousedku, zda se se nepokusila dojít k domovním dveřím a neotevřela je. „Utíkal jsem rychle po schodech nahoru k bytu paní sousedky, které se podařilo odemknout mi dveře. Viděl jsem, že už nemůže popadnout dech, proto jsem se jí snažil pomoci. Byla pokrčená u dveří a nemohla ani mluvit, začala modrat v obličeji. Bouchnul jsem ji opakovaně do zad, zvedl jsem ji, aby se mohla nadechnout a odnesl do místnosti, kde jsem ji položil do stabilizované polohy. Žena začala lépe dýchat a já jsem okamžitě volal na místo zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedl zachránce.

Nemocná žena měla ještě před odjezdem do zdravotnického zařízení starost, kdo se postará o jejího psa a o uzamčení bytu. „Policista jí přislíbil, že se o všechno sám postará. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby pak kontroloval životní funkce ženy, snažil se s ní neustále komunikovat. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby posádka ženu odvezla do nemocnice,“ doplnila další střípek příběhu Dana Čírtková.

Až po několika dnech se čtyřiatřicetiletý strážce zákona Stanislav Sochor, sloužící na obvodním oddělení ve Žďáře nad Sázavou dozvěděl, že jeho sousedka onu osudnou noc prodělala akutní infarkt. Díky rychlému poskytnutí první pomoci a následnému přivolání zdravotníků ženě zachránil život. „Chtěla bych poděkovat panu Stanislavu Sochorovi za záchranu života, kdy jeho pomoc a okamžité jednání vedlo k tomu, že jsem stále mezi živými. Ve svém volném čase a mimo službu jednal naprosto profesionálně,“ napsala žena v děkovném dopise adresovaném vedoucímu územního odboru Žďár nad Sázavou.

„Tento příběh dokládá, že máme mezi sebou kolegy, kteří dokáží v pravou chvíli adekvátně zareagovat na vzniklou situaci a není jim lhostejné, co se děje v jejich okolí, i když zrovna nejsou ve službě. Profesionální počínání kolegy při záchraně životy ženy může být příkladem pro ostatní policisty a právem si zaslouží poděkování a uznání,“ vyjádřil svůj obdiv k činu žďárského policisty ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Miloš Trojánek, který Stanislavu Sochorovi za projevenou statečnost a duchapřítomnost při záchraně života předal v úterý ocenění.