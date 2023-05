Pro člověka je sedmdesát let příležitostí k ohlédnutí, pro instituci je to poměrně krátká historie. Letos slaví toto jubileum brněnská zoo. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava. Zájemci ji najdou ve Staré radnici, v Urban centru a začíná ve čtvrtek 25. května.

Medvědice Cora v brněnské zoo. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Attila Racek

„Na výstavě budeme vyprávět příběh zoo, a to od jejího založení. Svět zoologických zahrad se za tu dobu zásadně proměnil. Sbírky zvířat byly dlouhou dobu vnímány jako místa zábavy a prezentace moci jejich majitele. Devatenácté století přineslo zvýšený zájem o přírodu a zároveň vznik moderních zoologických zahrad. Zatímco zpočátku v nich byl důraz kladený na informace o zvířatech, v současnosti zoo komunikují především potřebu ochrany přírody jako celku. K hlavnímu posunu došlo zejména ve vzdělávacích cílech zahrad. Vývojem prošla i naše zoo,“ uvedla ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

Zájemci na výstavě uvidí srovnání, jak zoo pečovala o zvířata v minulých desetiletích a jak k chovu exotických zvířat přistupuje dnes. Důležitá je záchrana druhů a enviromentální výchova.

„Chceme, stejně jako v těch nejvyspělejších zoologických zahradách světa, dosahovat vysokých standardů životní pohody chovaných zvířat a zároveň vytvářet motivující prostředí pro své zaměstnance i návštěvníky,“ doplnila Dungelová.

První kolekce zvířat v zoo zahrnovala sto jednasedmdesát jedinců asi jednapadesáti druhů. „Nyní se propracovala k moderní zoo, jež je členem mezinárodních asociací a chová přes 2 500 zvířat více než čtyř stovek druhů. Ve své novodobé historii přinesla našemu městu několik symbolů, ať už jde o lední medvědici Coru, lvi konžské Kivu a Lolka, nebo smějící se vlky arktické, kteří zdobí jubilejní turistickou známku. Určitě o ni bude zájem, protože zoo je opakovaně nejnavštěvovanějším brněnským cílem, kam si nacházejí cestu jak turisté, tak Brňané,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Důležitou součástí výstavy jsou informace o vzdělávacích aktivitách zoo a záchranných programech, do kterých je brněnská zoo zapojená, případně je sama vede. Právě to je budoucnost zoo. Současnost pak reprezentují velkorozměrné snímky oblíbených zvířat, která mohou návštěvníci na Mniší hoře spatřit.

„Expozice je přístupná až do 10. července. Otevřeno je od pondělí do pátku, vždy od deseti dopoledne do šesti v podvečer. Urban centrum se nachází na Staré radnici, vchod je z Mečové ulice nebo přes nádvoří z ulic Radnická či Zelný trh. Vstup na výstavu je zdarma,“ sdělil mluvčí zoo Michal Vaňáč.