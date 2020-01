Současný název získal pražský ostrov i díky tomu, že se na něm pořádaly divoké štvanice. V dvoupatrové aréně se utkávali psi s medvědy, kanci či býky. Štvanice zatrhl až císařský zákaz z roku 1802. Pomyslná štvanice kvůli Štvanici se spustila o více než dvě stě let později…

Zimní stadion byl za zvuků Smetanovy Libuše oficiálně otevřen 6. listopadu 1932, i když v provizorním režimu se tu konaly mezistátní hokejové zápasy už dříve. Národní tým Československa na domácím ledě získal na hokejovém mistrovství světa v roce 1947 poprvé zlaté medaile. Na Štvanici se konaly celkem čtyři světové šampionáty v ledním hokeji (1933, 1938, 1947 a 1959). Kvůli mistrovství Evropy v basketbalu žen v roce 1956 byl stadion zastřešen.

Dne 11. února 1955 se na ostrově uskutečnil historicky první přímý televizní přenos sportovního utkání mezi mužstvem Prahy a IF Leksand. Štvanický klub LTC Praha až do roku 1950, kdy byl zlikvidován komunistickou mocí, vládl evropskému hokeji a získal jedenáct domácích titulů. Na Štvanici začínal legednární útočník a sparťanská ikona Vladimír Zábrodský. I v novodobé historii tu děti získávaly první hokejové dovednosti, ale lidé tu bruslili jen tak pro radost. Jenže na přelomu tisíciletí už se pamětníkům draly do očí slzy při pohledu na chátrající stadion.

Od roku 1998 bylo nájemcem stadionu občanské sdružení APeX CLUB, které z vlastních zdrojů ledovou plochu znovu zprovoznilo. Předtím byla Štvanice dva roky mimo provoz. V roce 2000 získal stadion statut kulturní památky. O dva roky později však přišly ničivé povodně. APeX CLUB (opět údajně bez finanční pomoci magistrátu) už v listopadu 2002 znovu obnovil provoz. Hlavní město však v roce 2008 bez údání důvodů nájemní smlouvu vypovědělo, platnost výpovědi o tři roky později potvrdil také soud.

Nenasytnost pražských radních

Obecně prospěšná společnost Kverulant, která vyvolává tlak veřejnosti proti špatnému fungování státní správy, tvrdí, že vedení metropole tehdy nechalo štvanický stadion zanedbat a následně zbourat kvůli smlouvě s firmou Meridianspa, která chtěla v rámci revitalizace na „pietním místě“ českého hokeje postavit hotel.

„Bourat památkově chráněný stadion je asi přeci jenom trochu moc i na otrlé a zasloužilé magistrátníky. Kdyby však stadion spadl, tak by žádná památka nebyla a mohl by být hotel. A stadion samozřejmě spadne, když se nebude opravovat. A opravovat se nebude, když nebudou peníze. A tak magistrát nedával na opravu či provoz svého majetku ani korunu. Přestože jinde byl docela štědrý,“ kritizuje rozsáhlý článek na webu Kverulant.org.

V inkriminovaném roce 2011 si nechal magistrát od státního podniku Technický a zkušební ústav Praha vypracovat posudek na stav budovy, které se propadla střecha. Odborný posudek nejdříve doporučil variantu demolice, nebo opravy. Magistrátní úředníci však znalcům poradili, že je potřeba stanovisko „aktualizovat, protože se změnily klimatické podmínky“. Pak už zůstala jediná možnost. Hokejový stadion na Štvanici se bude bourat.

„Stadion přežil několik režimů i stoletou vodu. Zkázu mu přinesla až nenasytnost pražských radních,“ uvedli lidé z Kverulantu, podle nichž hlavní roli sehrála tehdejší radní pro majetek Alexandra Udženija (ODS), zkorumpovaná zmiňovanou firmou Meridianspa. Politička je nyní šéfkou občanských demokratů v zastupitelstvu a místostarostkou Prahy 2.

Postavte repliku, vzkázal Záruba političce z ODS

Když Udženija prostřednictvím twitterového účtu před loňskými Vánoci kritizovala současnou koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), zareagoval také populární televizní komentátor Robert Záruba. „Jasně: pro Vás je v centru Prahy spousta památek ke zbourání, ale jedna Štvanice stačila. Vy byste měla začít tím, že na místě nesmyslně zdemolovaného stadionu postavíte jeho repliku - do té doby Vám osobně racionálně uvažující občan nemůže věřit,“ napsal Záruba.

Praha chtěla Rejnoka

V průběhu času se mluvilo o revitalizaci Štvanice téměř každý rok. Zmiňovanou lávku z Holešovic do Karlína prosazovala kromě Čižinského také radnice Prahy 8. Na konci roku 2016 se uvažovalo, že by na ostrově mohlo vzniknout multifunkční centrum Rejnok podle návrhu architekta Jana Kaplického. Stavbu přitom stopli radní v Českých Budějovicích, byť zesnulý architekt projektoval koncertní budovu pro jihočeské město. Pražská koalice ANO, ČSSD, Trojkoalice (Zelení, STAN, KDU-ČSL) chtěla Rejnoka jako náhradu za Kaplického blob, tedy dosud nerealizovanou budovu Národní knihovny na Letné. Vzkřísit projekt na obnovu Štvanice napadlo vedení metropole v čele s exprimátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) před dvěma lety. Teď se jejich nástupci rozhodli pustit na tenký led kdysi slavného ostrova.

Před téměř devíti lety kromě hokejových nadšenců a občanských sdružení protestoval rovněž Národní památkový ústav, který demolici (městský rozpočet vyšla na 37 milionů korun) považoval za závažné pochybení a vyzval k jejímu zastavení. Magistrát čelil i trestnímu oznámení, které však bylo záhy odloženo s tím, že k trestnému činu nedošlo. „Kverulant nechce kritizovat práci policie, ale názor, že zboření památkově chráněného stadionu je trestuhodná lumpárna, mu někdo vymluví těžko.“

Udženija pak veřejnosti oznámila: „Mojí snahou je nejen obnovit stadion na štvanickém ostrově, ale Fuchsovu kavárnu a přilehlé prostory využít pro muzeum 'českého ledu' a českou hokejovou síň slávy. Dokážu si představit, že se pak stadion stane místem návštěv nejen Pražanů, ale všech fanoušků hokeje a jiných ledních sportů.“ Praha nakonec vypověděla i smlouvu s Meridianspa. Bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) kauzu ustál.

Jenže až v roce 2020 se začalo znovu něco dít. Rada hlavního města schválila záměr realizace veřejné zakázky „Využití a rozvoj území ostrova Štvanice“, kterým navazuje na dvoukolovou veřejnou soutěž z roku 2013 s názvem „Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze“.

V Praze jsme v komunálních volbách měli spojit síly my, @TOP09cz a @kducsl a oslovit liberálně-konzervativní voliče. Byl by svatý pokoj od arogantních Pirátů a Čižinského s jeho kobylkami. #Spoluprace #NikdyNeniPozde — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) December 18, 2019

První místo tehdy odborná porota neudělila, druhé místo získalo studio RKAW, avšak výsledky musel magistrát tajit, protože probíhalo na popud jednoho z účastníků řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Projekt prosazoval v průběhu roku 2017 také starosta sedmé městské části a jeden z nynějších magistrátních lídrů Jan Čižinský (Praha sobě).

Praha nyní formou jednacího řízení bez uveřejnění osloví přímo Radka Kovaříka coby jednoho z oceněných účastníků tendru. Předpokládaná doba realizace zakázky je od roku 2020 do roku 2022 a její odhadovaná hodnota činí 35 milionů korun. „Potenciál ostrova jako rekreačního areálu pro okolní čtvrti vzroste také v souvislosti s realizací lávky mezi Holešovicemi a Karlínem,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek zodpovědný za místní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Právě tento projekt podle magistrátu patří mezi menší záměry, které už jsou (nebo budou) realizovány: rekonstrukce Negrelliho viaduktu, oprava Hlávkova mostu, Fuchsovy kavárny nebo obnova zeleně.

Projekt je otevřený všem myšlenkám

„Ostrov Štvanice má potenciál stát se významným rekreačním místem v centru města a odlehčit tak přetíženým náplavkám v centru či velkým pražským parkům. Současný zanedbaný stav Štvanice však tomuto potenciálu neodpovídá, a proto to hodláme změnit,“ doplnil primátorův náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Pražský deník se pokoušel zjistit, zda projekt počítá v budoucnu i se slibovanou obnovou zimního stadionu. „V soutěžním návrhu se s tím nepočítalo, ale je jasné, že s časovým odstupem bude muset dojít k aktualizaci přístupu ze strany města,“ nadějně naznačil radní Hlaváček. „A pro zajímavost dodávám, že soutěžní návrh ponechával tenisový stadion k multifunkčnímu využití,“ napsal Hlaváček redakci Pražského deníku.

Podle Hlaváčka byl vítězný návrh koncipován trochu jako otevřený příběh, i když většina záměrů by měla směřovat k městské rekreaci. O konkrétním využití Štvanice se rozhodne až na základě diskuze, kterou by měla připravit kancelář participace magistrátního Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha). „Každý podnět bude vyhodnocen. Nyní je stále projekt otevřený všem myšlenkám,“ uvedl primátorův náměstek.