Do obou ukázek se zapojila asi stovka členů klubů vojenské historie z různých koutů České republiky. „Dnes jsou tu kluci třeba až z Plzně. Všichni se známe, je to tedy o tom, jak se domluvíme a jak má kdo zájem,“ vysvětluje nám Marek Slanina. Ukázky se připravují tak, aby se zakládaly na reálných událostech.

„Snažíme se to vždy dělat tak, aby to vycházelo z nějakého doloženého historického podkladu, není to vždy vymyšleno,“ upozorňuje zbrojíř, jehož povoláním je, jak už název sám napovídá, starat se o zbraně. Kromě toho působí Marek Slanina i jako kurátor Národního památníku II. světové války v Hrabyni.

Jak již bylo řečeno, tak v Darkovičkách viděli diváci nejprve ukázku, která se odehrála v roce 1938. „Jednotky Freikorpsu úplně nesmyslně zaútočily na těžké opevnění. Neodehrálo se to úplně přesně tak, jak tomu skutečně bylo, ale zakomponován byl četník, kterého chtěli opravdu zastavit a zadržet, odzbrojit jej a to se jim nepovedlo. Na základě toho, že on dojel na pozice, byl vyhlášen poplach a proběhl útok na objekt. Objekt začal střílet a bránit se, vojáci šli do protiútoku, Freikorps vytlačili ven a zmasakrovali,“ popisuje Marek Slanina pozadí prvního boje.

Ten druhý se stal o několik let později, v roce 1945. Scéna, kterou příchozí viděli, byla podle Marka Slaniny napůl reálná a napůl si ji autoři rekonstrukce domysleli, aby byla atraktivnější pro diváky.

„Svého času pan Mikuláš Končický, když ještě žil, tak vykládal, že samopalníci na našich československých tancích měli za úkol tank bránit, třeba když dostal zásah nebo byl nějakým způsobem znehybněný, a to do doby, dokud jej buď neopravili, nebo jim nepřišla posila. Takže toto jsme tady znázornili s tím, že naopak na německé straně němečtí tankoborníci měli za úkol tank za každou cenu dorazit. Ve své podstatě to byl takový nerovný zápas o tank, skončilo to tím, že přijeli na pomoc Sověti,“ přibližuje.

Nejdůležitější je sehranost

A jak vlastně probíhá trénink na podobné historické ukázky? Podle Marka Slaniny je nejdůležitější mít kolem sebe ty správné parťáky a kolegy, kteří už jsou navzájem sehraní.

„Jezdíme spolu na ukázky už roky. Vždy se dopředu domlouváme, kdy se nějaká další uskuteční, já jim pošlu scénář. Kluci si jej přečtou a pokud mají nějaké výhrady a připomínky, tak se vše upraví tak, aby to bylo co nejzajímavější pro lidi. Protože v reálu by to bylo na daleko větší vzdálenosti. A pak se sejdeme před samotnou ukázkou, jsme na místě vždy o hodně dříve, abychom si to mohli nacvičit, případně se ještě domluvit a doladit detaily. Člověk musí zajistit i pyrotechnika, každý musí znát své úkoly. Je to o tom, že mám rád spolehlivé lidi, a proto si je vybírám,“ dodává s úsměvem Marek Slanina.