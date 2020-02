Podle policejního mluvčího Jana Daňka bylo vyšetřování v prvotní fázi komplikované, neboť nebyla známa totožnost mrtvého. Ale už na začátku policisté měli podezření, že úmrtí muže má na svědomí jiná osoba. Případ si převzali kriminalisté prvního policejního obvodu z oddělení násilí. Na stopu vraha je dovedl v podstatě on sám, když manipuloval s bankovním účtem zemřelého a vzal osobní věci z bytu, kde jeho kamarád přechodně bydlel.

Chtěl totiž tímto způsobem u cizincových příbuzných rozšířit „falešnou legendu“ spočívající v tom, že muž náhle odjel i se svými osobními věcmi do zahraničí a opakovaně je utvrzoval o vzájemném kontaktu, ačkoliv byl podle policie původně pohřešovaný muž byl v tu dobu prokazatelně mrtvý.

„Po zadržení se podezřelý na začátku výslechu k činu nechtěl přiznat a popisoval své poslední setkání s obětí takovým způsobem, aby se z činu vyvinil. Avšak jím uváděné skutečnosti, byly zcela zjevně v rozporu s informacemi získanými během prověřování. Na podkladě nashromážděných důkazů a po konfrontaci se zjištěnými skutečnostmi, se zadržený muž k činu nakonec doznal,“ uvedl mluvčí pražské policie Daněk s tím, že obviněný dosud policistům hodnověrně nevysvětlil motiv svého jednání.

Co se tedy před několika měsíci vlastně událo? Pět dní před nálezem mrtvoly – tedy 8. listopadu 2019 – oba muži vyrazili do jednoho z barů v Hostivaři popíjet alkohol. Po několika vypitých skleničkách měli společně namířeno do rychlého občerstvení, jenže tam už nedošli.

„Cestou se totiž zastavili u nedalekého Botiče, kde ho zcela bez jakéhokoliv důvodu podezřelý začal chladnokrevně škrtit tkaničkou, až poškozený upadl do bezvědomí. Poté mu odcizil mobilní telefon a peněženku s platební kartou. Sám pak odešel do zmiňovaného rychlého občerstvení, kde se kartou pokusil zaplatit jídlo, což se mu nepodařilo, protože neznal PIN k odcizené platební kartě. Po několika minutách se vrátil zpět na místo činu, kde v té době ležel poškozený v bezvědomí,“ popsal mluvčí Daněk.

Příčinou smrti bylo utonutí

Mladší z dvojice zazmatkoval, domníval se, že je jeho parťák mrtvý a hledal řešení, jak se zbavit těla. Nakonec muže dotáhl k nedalekému kanálu, kam ho hodil, aby svůj čin zamaskoval. Voda v kanálu pak po několika dnech tělo donesla až ke zmíněné čističce, kde byla mrtvola nalezena. Jenže tento kriminální příběh má šokující konec: „Podle závěrů soudní pitvy poškozený nezemřel v důsledku škrcení, nýbrž bezprostřední příčinou úmrtí bylo utonutí,“ sdělil Daněk. Proto spis putoval ke kriminalistům z oddělení vražd.

Policie v tiskové zprávě také uvedla, že pachatel se pak opakovaně snažil v bankách v Praze i na severu Moravy získat pro sebe finanční hotovost z účtu poškozeného, za něhož se vydával. „Snad jen díky zkušenostem bankovních úředníků se mu tento podvod nepodařilo úspěšně zrealizovat,“ konstatoval mluvčí.

Třiadvacetiletý muž je nyní trestně stíhán pro trestné činy vražda ve stádiu pokusu, usmrcení z nedbalosti, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod. Pokud by byl odsouzen, hrozí mu odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let.