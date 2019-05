Budova byla už v havarijním stavu. „Nebylo tam už nic dobrého. Přestavba bude kompletní. Od střechy, přes výměnu oken, rekonstrukce odpadů a elektroinstalací až po podlahy,“ vyjmenoval místostarosta Miroslav Dula.

V nové budově vznikne zázemí nejen pro sportovce, ale i pro kulturní vyžití obyvatel. „Venku budujeme například pískové hřiště. V nové hale uvnitř budovy chceme pořádat i plesy, k dispozici bude také prostor pro menší soukromé akce,“ uvedl příklady Dula.

Pro obec s více než dvěma tisíci obyvateli je to podle tamního starosty Leoše Filípka největší investiční akce v historii. „Požádali jsme o dvě dotační podpory. Mohli bychom tak dosáhnout až na patnáct milionů korun. Do této doby počítáme s tím, že rekonstrukci, která je rozpočtována na padesát milionů, pokryjeme zčásti úvěrem ve výši třiceti milionů a zčásti z vlastních prostředků obce ve výši dvaceti milionů korun,“ spočítal starosta. Kolem sokolovny plánuje vysázet i nové stromy a keře.

Průběh stavby sledují lidé i na sociální síti. „Tak to je tedy pecka. Člověk by nevěřil, že se to dá dát zase dohromady,“ okomentovala například Jenny Bednářová.

Podle plánů by měla být nová sokolovna otevřena už v březnu příštího roku.