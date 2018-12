Nové zastupitelstvo Dlouhé Loučky na Olomoucku odsouhlasilo, že obec koupí zchátralý zámek, někdejší dominantu a současnou ostudu obce.

I když zastupitelé na zasedání v tomto týdnu vnímali i obavy z břemene, které si bere na svá bedra obec a její rozpočet, pro zvedli ruku všichni.

Zároveň projednali vznik pracovní skupiny, která předloží na stůl varianty, jak dál s nabytým historickým objektem.

„Koupi odhlasovali všichni zastupitelé. Prošli jsme návrh smlouvy a jakmile ji podepíše jednatel, podepíše obec a počátkem příštího týdne bychom mohli jet na katastrální úřad,“ sdělil starosta obce Ladislav Koláček.

Samospráva o záměru již v letošním roce hlasovala.

„Chtěli jsme mít jistotu, že v novém zastupitelstvu stojíme za tímto závažným rozhodnutím,“ vysvětlil Koláček.

Strhnout, opravit kapli, nebo celý zámek

Zastupitelé se dohodli, že vznikne pracovní skupina, která by měla do půl roku předložit, jak by obec měla naložit ze získaným historickým majetkem.

Jsou tři možnosti: objekt strhnout a pozemek vyčistit, zachovat a opravit pouze kapli, opravit kapli i zachovalejší zámecké křídlo.

„Počítáme s veřejnou besedou s občany. Uvidíme, která varianta se bude realizovat. Vše je otevřeno a bude záležet na finančních zdrojích,“ sdělil starosta obce.

V rozpočtu na příští rok by se podle Koláčka měla objevit výdajová položka „zámek“ s částkou ve výši 0,5 milionu korun.

„Budeme muset provést sanační práce, pokud vzejde z diskuse zájem zachovat kapli, bude potřeba udělat novou střechu,“ uvedl.

Obec se dohodla s vlastníkem, kterým je zlínská společnost Elitex strojírna, že majetek zahrnující pozemek o výměře 5074 metrů čtverečních se zámkem a zahradu o výměře 1225 metrů čtverečních nemovitost koupí za 300 tisíc korun.

Lazaret, škola i sklad obuvi

Zámek v Dlouhé Loučce nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

Za napoleonských válek byl objekt upraven na lazaret. Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.

Zámek také sloužil jako dívčí škola řádovým sestrám. Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.

Během II. světové války zabrali zámek Němci, kterým posloužil jako internační tábor.

Naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě požár je příčinou jeho žalostného stavu.