Další podmínkou je pak otevření ordinace na území Žďáru včetně jeho místních částí a její provoz nejméně po dobu pěti let. Žádost o dotaci je možné podávat od 1. srpna do 30. září, a to buď osobně v podatelně městského úřadu, nebo poštou.

„Chceme touto cestou do Žďáru přilákat mladé zubaře a pomoci jim do začátku. Věříme, že se tak podaří kompenzovat odchod zubařů důchodového věku. Podpora se vztahuje i na ty mladé stomatology, kteří přebírají již fungující ordinaci po kolegovi, který odchází do důchodu,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Celková výše dotace je 900 tisíc korun, přičemž jeden subjekt může žádat maximálně o 300 tisíc. „V ideálním případě bychom rádi nabídli podporu třem lékařům. Samozřejmě pak bude prostor bavit se také o individuálních potřebách jednotlivých žadatelů,“ dodal Martin Mrkos.

Situace ve stomatologické péči je ve Žďáře a jeho okolí problematická už dnes, neboť žádný ze stávajících zubařů nepřijímá nové pacienty, a pokud nedojde ke změně, bude kritická. „Dnes máme minimálně tisíc občanů města bez stomatologické péče. Víme již, že dvě ordinace o celkem čtyřech tisících pacientů budou během letošního roku končit. Ohrožena je i ordinace ve 4 ZŠ se dvěma tisíci pacientů. Krizový scénář pro příští rok je pět až sedm tisíc osob bez stomatologické péče,“ upřesnil vedoucí sociálního odboru žďárské radnice Petr Krábek.

Vedle dotace žďárská radnice nabízí novým zubařům také možnost bezúročné půjčky až do výše jednoho milionu korun na převzetí ordinace k zajištění základních stomatologických služeb. Tato zápůjčka by měla maximální splatnost deset let a podmínkou je kromě ordinace na území města a smlouvy se zdravotními pojišťovnami také provoz v rozsahu minimálně 20 ordinačních hodin rozložených do pěti pracovních dnů po celou dobu splácení půjčky a registrace 1500 pacientů z regionu Žďárska do tří let od jejího poskytnutí.