Ta se v tomto případě opět týká sgrafit na fasádách bytových domů v sídlišti zvaném Stalingrad ve Žďáře nad Sázavou 3. Tyto domy byly vesměs postaveny v 50. letech minulého století pro zaměstnance strojírenského podniku Žďas.

V minulosti už většinu domů jejich vlastníci zrevitalizovali, přičemž některá sgrafita při zateplování nenávratně zmizela pod polystyrénem, jinde ovšem byla, byť to bylo finančně náročnější, zachována na nové fasádě. Často i s podporou města.

„S městským architektem jsme vyhodnotili, že potenciál v lokalitě stále je, ještě je co obnovovat, takže jsme dotaci opět vyhlásili. Sgrafita by byla škoda nezachovat, ale samozřejmě nemůžeme nikoho nutit, je to na rozhodnutí majitelů domů, my jim jen jako město nabízíme finanční příspěvek,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Josef Klement.

Zájemci o obnovu sgrafit mohou získat až sto tisíc korun, minimální částka činí pět tisíc. Celková suma, kterou město na opravy památek v katastru Žďáru i jeho místních částí a architektonicky cenných staveb ve Žďáře nad Sázavou 3 pro příští rok vyčlenilo, činí 1,6 milionu korun. Hlásit se je možné do 5. prosince, příslušný formulář žádosti je na webu města, lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 14. února příštího roku.