Dům nebyl vybraný náhodou. „Přesně před šedesáti lety jsem zaklepal u vrátek tohoto domu s kyticí v ruce a přišel jsem požádat maminku mé ženy o její ruku a ona mi jí dala,“ řekl ve svém proslovu Zdeněk Svěrák.

Dům totiž původně patřil rodině jeho ženy. Ostatně ho mohou znát i diváci Žižkovského divadla Jára Cimrmana, neboť právě tento dům ve svým seminářích ukazují cimrmanologové jako dům kloboučníka Lešnera v Jizerských horách, kde skončil svou životní pouť právě Jára Cimrman.

Cimrmanův pobyt ve Staré Huti nevylučuje ani sám Svěrák. „Je možné, že tu byl, my když jsme tu se Smoljakem o něm poprvé přemýšleli, v takové zadní místnosti, kde byla pumpa, tak si pamatuju, že jsme se v té době tady zúčastnili tady ve Strži vzpomínky na Karla Čapka a jeden z těch řečníků o něm mluvil tak krásně, že jsme si řekli, takhle nějak budeme o tom Cimrmanovi mluvit. Takže on se tu také potuloval, aspoň našich myslích,“ přiblížil spojitost domu s největším Čechem jeden z jeho duchovních otců Zdeněk Svěrák.

Součástí odhalení pamětní desky bylo i krátké kulturní vystoupení v cimrmanovském stylu, kdy nechybělo dobové oblečení, recitace či zpěv písničky Elektrický valčík, kterou si s dětmi rád pobrukovali všichni přítomní v čele se Zdeňkem Svěrákem.

Samotná deska má podobu obličeje, ale jak známo, Cimrmanova podoba se nedochovala a tak místo tváře jsou na něm nejznámější výroky z Járových her. Autorem návrhu je sochař Petr Soudek a realizátorem Aleš Svojitka. Celou akci uspořádala současná majitelka domu Pavlína Hanušová.

Zájem byl opravdu velký, Zdeněk Svěrák po samotném odhalení podepsal celou řadu knihy, DVD, CD či památníků a dokonce i láhev vína, kterou také dostal. Spokojená byla i jeho manželka Božena. „Je to moc krásné, hezky ten dům současní majitelé opravili a dědovi by se to moc líbilo,“ dodala po skončení celé akce s dojetím.