I když měla v té době po maturitě na obchodní škole, rozhodla se studovat dál obor diametrálně odlišný. O své nemoci totiž chtěla vědět co možná nejvíc, a tak se z Věry Suché stala zdravotní sestra, která má dnes navíc dva vysokoškolské tituly.

I přesto, že to nebylo vždycky jednoduché, pracovala dvaadvacet let na neurologickém oddělení a sloužila služby na urgentu a JIPce. „Já mám ráda akci, sedět s rukama v klíně, to není nic pro mě,“ říká sympatická Věra, z níž čiší obrovské odhodlání poprat se s každou překážkou, kterou jí život do cesty postaví. A to i přesto, že nyní k pohybu částečně používá invalidní vozík.

„Na kolena mě srazil až covid, doslova. Onemocněla jsem v březnu tohoto roku, kde jsem se nakazila nevím. Přitom jsem se důsledně chránila a byla jen pár dní před plánovaným očkováním,“ popisuje.

Dnes šestačtyřicetiletá Věra bojovala v nemocnici měsíc o život. „Pro pacienta s roztroušenou sklerózou může být covid vcelku fatální diagnóza. Vždy „zaúřaduje“ tam, kde je člověk nejslabší. Já jsem navíc byla po speciální infuzi, po jejíž aplikaci člověk nesmí onemocnět. Mně se to ale stalo a výsledek vidíte. Ruce už jsou na tom dobře, bez opory ale nejsem schopná chůze,“ říká bez špetky sebelítosti Věra.

Nevzdala se a díky dřině, fyzioterapeutům a pomoci manžela je schopná se z vozíku zvednout a pohybovat se za pomoci chodítka. Dokonce se chystá i do práce. „Momentálně do práce nechodím, od března na mně docela dlouhá pauza, ale už se chystám, budu pracovat v ambulanci," těší se zdravotní sestra tělem i duší.

Jenže chůze je pro ni stále velmi namáhavá. Má tak jeden velký sen: pořídit si neurostimulátor WalkAide. „To je takový chytrý přístroj, který se umístí přímo na nohu. Díky elektrickým impulsům, které aktivují svaly zvedající při pohybu špičky nohou. Omezí se tím zakopávání. Přístroj ale zdravotní pojišťovny nehradí. Já bych se ale chtěla vrátit i k práci v nemocnici v Kolíně,“ říká odhodlaně Věra.

Absolvovat by chtěla i speciální intenzivní rehabilitační program, který zdravotní pojišťovna ale také nehradí a pořídit by potřebovala odlehčený invalidní vozík.

Na to všechno mohou lidé přispívat ve veřejné sbírce https://www.znesnaze21.cz/.

V roce 2011 pacienti Věru Suchou nominovali na titul Sestra roku. V této prestižní soutěži zvítězila a získala nejen titul Sestra roku, ale také titul Sestra mého srdce. Svou práci miluje a ráda by ji znovu vykonávala naplno. „Budu vděčná, když se budu moci opět vrátit zpět do původních zajetých kolejí a budu moci pomáhat lidem. S WalkAidem, rehabilitací a Vaší pomocí to půjde rychleji.“