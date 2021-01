„Přišel jsem domů z práce a manželka mi hned po pozdravu o té výzvě řekla. Tak jsem si navzájem odsouhlasili, že asi není co řešit. Zvedl jsem telefon a nabídli jsme se oba dva,“ popsal Petr Šára rychle rozhodnutí nabídnout pomocnou ruku. „Jde o fungování nemocnice. Když si člověk uvědomí v jakém jsou zdravotníci zápřahu a že odborný personál musí vykonávat práce, který je schopen zvládnout někdo bez odbornosti… Byla to rychlá, spontánní reakce bez nějakého dlouhého přemýšlení. Prostě chceme pomoci,“ má jasno dobrovolník.

Vstřícnost veřejnosti náchodského starostu Jan Birke moc potěšila. „Jste skvělí, prostě úžasní,“ nešetřil superlativy, když se za 24 hodin od vyhlášení výzvy přihlásil v podstatě dvojnásobek plánovaných dobrovolníků.

„Vaše solidarita a ochota pomoci i po tolika měsících neustálého omezení a často i osobní frustrace je prostě neuvěřitelná,“ rozdělil se o záblesk pozitivní energie starosta Jan Birke, který předal řediteli Oblastní nemocnice Náchod Janu Machovi seznam téměř 40 dobrovolníků, kteří mohou pomáhat zdravotníkům.

„Jsou to hasiči, celníci, OSVČ, makléři, obchodní zástupci, úředníci, ale i starostové - prostě lidé ze všech oborů, kteří opravdu chtějí přiložit ruku k dílu. A jsou mezi nimi nakonec i ženy, které jsou také ochotné zapojit se jakýmkoliv způsobem. Smekám před vámi a děkuji,“ nešetří náchodský starosta slovy díků. „Budeme i nadále ve spojení s nemocnicí a pokud bude třeba, využijeme vaší ochoty i v městských sociálních službách, kde situace není o moc lepší,“ dodal Jan Birke.

„Přes obavy se musíme přenést“

Petr Šára sice ještě dnes plní své pracovní povinnosti, ale od zítra už je společně s manželkou Zdeňkou připraven pomáhat. „Dali jsme na sebe kontakty a zatím čekám až se nám z nemocnice ozvou. Co budeme dělat netuším – co nám přidělí, to nám přidělí. Personál nejlépe ví, čím jim může laik pomoci,“ říká podnikatel v realitních službách. Obavu z možného nakažení při práci v nemocničním prostředí si nepřipouští. „Nákazou jsme si s manželkou prošli koncem srpna minulého roku. Trochu vycházíme z toho, že nějaké ty protilátky asi máme. A obavy?“ na vteřinku se zamyslí.

„Který strach je větší – o naše osobní zdraví nebo strach jiných lidí o zdraví bližních, kteří v té nemocnici leží? Pokud můžeme pomoci, aby se zdravotníci mohli lépe věnovat pacientům, tak se přes ty obavy musíme přenést. Nemůžeme být sobci, jsme v tom všichni společně a musíme si pomoci,“ dodává Petr Šára.

Úspěšnou odezvu na starostův apel ocenilo i vedení Oblastní nemocnice Náchod. „Z přihlášených dobrovolníků budeme hledat tři až čtyři muže, kteří budou ochotni pomoci s manipulací, polohováním, transporty, hygienou nebo krmením pacientů na covidovém ARO a JIP v následujících přibližně dvou týdnech,“ zaznělo z náchodské nemocnice, která nepřijde ani o pomoc Armády ČR.

Náchodská mise vojákům ze 141. zásobovacího praporu z Pardubice měla dnes končit, ale hejtman Martin Červíček svou vahou brigádního generála v.v. „pojistil“ žádost o její prodloužení. Právě případný výpadek armádní pomoci by situaci v nemocnici zásadně zkomplikoval. „Děkujeme nejen těm, kteří pomáhají, ale také všem těm, kteří jsou připraveni pomoci,“ váží si v nemocnici pomoci zvenčí.