Další z pravidelných Setkání s hejtmanem Ústeckého kraje uspořádal ve středu Deník. Tentokrát s podtitulem Studuj tady, pracuj tady. Hosté z řad ředitelů středních škol a významných firem se zabývali otázkami podpory vzdělávání a práce.

Jedním z nich byl i Vítězslav Štefl z ústecké střední průmyslové školy stavební a technické, který vyzdvihl, že jeho škola spolupracuje s více než stovkou zaměstnavatelů. „Naše absolventy vyvažují zlatem, do firem dodáváme ročně desítky absolventů. Jeden žák za ty tři roky studia přitom stojí firmu zhruba 70 tisíc korun. Absolvent technického oboru, třeba takový zedník, si pak vydělá víc než učitel,“ uvedl Štefl.

Narazil tak na problém, který se týká nejen kraje, ale celé republiky.

Na trhu práce chybí technické profese, ale také zdravotníci či učitelé. „Do dalších let bude potřeba hlavně stavařů, techniků a absolventů v oborech elektro, auto a kovo. V té top 10 jsou i pedagogičtí pracovníci, kteří v Ústeckém kraji budou chybět,“ varoval Štefl.

O absolventech zdravotnických oborů mimo jiné hovořil také rektor ústecké univerzity Martin Balej. UJEP ročně absolvují přibližně dva tisíce lidí. „Zhruba polovina pak odchází z kraje pryč. Právě u absolventů zdravotnických oborů evidujeme velký odliv. Souvisí s tím i to, že dnešní generace není na začátku naplno rozhodnuta, že bude na konci dělat to, co studuje, a že bude v kraji bydlet. Musíme získávat dobré jméno a vést naše instituce, jak nejlépe umíme, aby od nás lidé neodcházeli,“ uvedl rektor a připomněl, že univerzita už má platné stavební povolení na výstavbu nové fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice.

Ne úplně dobrou pověst krajského Ústí nad Labem vnímá tamní primátor Petr Nedvědický. „Hledáme cesty, jak stabilizovat a snižovat počet obyvatel, kteří z města odcházejí. Považujeme za zásadní zlepšit jméno města, aby tady lidé zůstávali,“ řekl.

Třída pro veslaře

Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí Jiří Konvalinka informoval, že jeho škola usiluje o otevření třídy pro mladé veslaře. „S Labe arénou spolupracujeme už zhruba dva roky a budeme koncipovat nový obor – třídu mladých sportovců, kteří by nosnou pedagogickou část absolvovali u nás a sportovní část v Labe aréně a dalších přidružených místech,“ zmínil Konvalinka.

Michaela Prošková z firmy Mondi Štětí pak poukázala na potřebu kvalitního firemního zázemí. „Někteří zaměstnanci pracují v Mondi i 50 let. Jsou u nás celé generace a rodiny. Když odcházejí do důchodu, využíváme je pro spolupráci dál. Děláme z nich mentory, kteří vzdělávají novou generaci,“ uvedla Prošková.

Náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd upozornil na problémy týkající se vzdělávání v kraji. „Jsme na chvostu ve všech směrech v otázkách vzdělávání včetně úspěšnosti při maturitních zkouškách. V minulosti se totiž necitlivě slučovaly školy. Když má škola mnoho oborů, nemůže je kvalitně zabezpečovat,“ zmínil Šmíd s tím, že s řediteli páteřních škol uspořádal skupinu, kde hodnotili vzdělávání v okresech. „Došli jsme k tomu, že je nutné počty oborů redukovat. Současný systém financování, kdy ředitelé svádějí konkurenční boj o žáka, je špatný,“ sdělil Šmíd.

S tím souhlasí i hejtman Oldřich Bubeníček. „Počet žáků bude klesat. Už léta se bavíme o zúžení oborů, aby se nestávalo, že v malém městě byly dvě odborné dílny pár kilometrů od sebe. Raději ty peníze dejme do jedné školy na špičkové vybavení,“ dodal hejtman.

Setkání s hejtmanemDeník chystá ke středeční akci speciální přílohu Setkání s hejtmanem, která vyjde ve středu 17. dubna ve všech Denících v Ústeckém kraji.