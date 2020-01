Část železničního štěrku vykopat, vyndat staré pražce, které jsou ve špatném stavu, a pak zpět nasunout pražce nové a připevnit je zpátky ke kolejnicím. To byla náplň silvestrovské brigády, na níž dorazila více než desítka dobrovolníků, kterým není lhostejná šestikilometrová trať z Velkého Března do Zubrnic na Ústecku.

Na rekonstrukci havarijní výhybky u nádraží ve Velkém Březně se na přelomu roku podíleli i bývalí studenti ČVUT. Proč dorazili lidé z Prahy a další míst republiky na sever Čech, aby tu zadarmo házeli lopatou a kopali krumpáčem? „Když jsme studovali na stavební fakultě, tak jsme tady na trati měli v rámci odborné výuky jeden předmět. Líbilo se nám tady a po dokončení studia jsme se s kamarády a bývalými spolužáky domluvili, že sem budeme jezdit na brigády. Je to pro nás trochu i vzpomínka na bývalá léta,“ vysvětlil za dobrovolníky Michal Petýrek z Prahy.

On sám nyní pracuje jako projektant železničních staveb a jak říká, výpomoc na lokálce považuje za alternativní formu trávení volného času. „Ta práce se nám líbí. Je to změna, lidé pracují většinou v kanceláři, tady jsme na čerstvém vzduchu,“ vylíčil. Podle něj jde i o srdeční záležitost. „V dnešní době se tratě modernizují jinak, je dobré připomenout, jak to vypadalo dřív. Koneckonců kdo v dnešní době může říct, že staví železnici?“ řekl s nadsázkou Petýrek.

Jedem dál

Spolek Zubrnická museální železnice spustil na podporu prodloužení tratě do Lovečkovic informační web jedemdal.cz. Peníze na obnovu dráhy mohou zájemci posílat na transparentní účet: 2401621624/2010.

Trať patří spolku Zubrnická museální železnice. Historické vláčky na ní jezdí od roku 2010. V roce 2016 ji hejtmanství zahrnulo do svého integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, v němž funguje jako historická turistická linka T3. O aktivity spolku se momentálně zajímá stále více lidí, podle jeho člena Petra Tomana nyní čítá téměř padesátku lidí.

„Jezdí za námi lidé z celé republiky. Byla tu i skupina z Hodonína, Brna. Navázali jsme spolupráci se všemi odbornými dopravními školami v ČR, udělali jsme pro ně prezentační jízdu a máme zájem, aby u nás od roku 2020 měli studenti dvoutýdenní praxe,“ vykreslil plány Toman.

Sci-fi se stává skutečností

S příznivci v zádech a rostoucí členskou základnou se spolek rozhodl pro to, co ještě před pár lety znělo spíš jako sci-fi - obnovit další část tratě až do Lovečkovic, kudy jel poslední vlak v roce 1978. Loni zvládl dát do kupy zhruba 600 metrů kolejí. Co k tomuto kroku spolek motivovalo? Před dvěma roky dostal půlmilionový sponzorský dar od jednoho z členů, za nějž se zprovoznil přejezd za zubrnickou železniční stanicí. U něj to však neskončilo. „Když jsme viděli zájem lidí, tak jsme vymysleli kampaň ‚Příští stanice: Lovečkovice!‘. Minulý rok nám na transparentní účet lidé poslali přes milion korun,“ popsal Toman.

Za něj obnovili během tří měsíců přes půl kilometru kolejí a dostali se až k hranici ústeckého okresu. Práce komplikují nejen finance a to, že si je fandové železnice dělají svépomocí, ale také to, že jde o muzeální trať. „Musíme sehnat dřevěné pražce i části upevnění kolejnic, které se už nevyrábí. S tím nám pomáhají různé firmy i jednotlivci, máme například i pražce z vlečky pražského metra,“ přiblížil Toman.

Václav Neckář - Nestůj a pojď - OMPS Páni kluci Zdroj: YouTube.com/Jay TeeWee

V roce 2020 uplyne 45 let od natáčení filmu Páni kluci právě na této trati.

Letos by rádi vybrali v rámci kampaně „Příští stanice Lovečkovice“ (www.jedemdal.cz) kolem 1,5 milionu a za tuto sumu by zrenovovali další necelý kilometr dráhy. Jenže to nenáročnější mají teprve před sebou. „Čekají nás dvě náročné rekonstrukce mostních objektů. Největší výzva bude přejezd nad obcí Klínky. Pro představu, přejezd včetně zabezpečení, elektropřípojky, návěstí a legislativy vychází na 9 až 15 milionů korun. Zkusíme si s tím poradit pomocí sponzoringu větších firem, které poptáváme už nyní ve fázi projekční přípravy,“ nastínil Toman.

Vzhledem k náročnosti celé akce spolek postupuje po etapách. Pokud vše půjde podle plánu, v roce 2021 by motoráčky mohly jezdit do další zastávky o necelé dva kilometry dál než nyní. Z této prozatímní „konečné“ by lidé mohli vyrážet do okolních lesů a projít se po místních naučných stezkách. Odsud pak do cíle v Lovečkovicích zbývají tři kilometry. Spolek se bude muset popasovat s tím, že kolejnice tu už chybí. Lidé je v minulosti rozkradli a obnova trati zde bude o to komplikovanější.

Snahy členů Zubrnické museální železnice si současné vedení Lovečkovic cení. „Využívají prostory obce na uskladnění materiálu. V areálu našeho bývalého statku mají složené věci potřebné k provozu trati. Vycházíme jim vstříc alespoň touto cestou,“ popsal spolupráci starosta Radek Černý. Obec společně se spolkem zachránily zdejší bývalou drážní budovu před demolicí, zrekonstruovaly ji a loni v ní vytvořily minimuzeum. Loni ho navštívilo téměř 1500 lidí, pro nadcházející sezonu chce obec expozici zatraktivnit a rozšířit. Od protažení linky až do Lovečkovic si obec slibuje další příliv turistů.

Rok 2020 bude pro Zubrnickou museální železnici jubilejní. „Bude to deset let od obnovení provozu na trati, 130 let od jejího vzniku a 45 let od natáčení filmu Páni kluci,“ vyjmenoval jednotlivá výročí Toman. Na zahájení nové sezony v sobotu 21. března spolek chystá speciální akci první ročník pochodu po tělese dráhy z Úštěku do Zubrnic. Na září počítá s tradiční jízdou soupravy tažené parní lokomotivou.

A kdy vlaky zdolají celý kopec až do Lovečkovic? „Bylo by hezké, kdyby se to povedlo v horizontu pěti let, ale to je opravdu jen odhad. Záleží na tom, kolik seženeme materiálu, jaký bude ohlas veřejnosti a tak dále. To jsou všechno věci, které neumíme odhadnout,“ uzavřel člen spolku Martin Kašpar.

Historie trati

Trať Velké Březno - Zubrnice - Lovečkovice - Úštěk s větví do Verneřic zahájila provoz roku 1890. Překonávala převýšení téměř 500 metrů. Po odsunu německého obyvatelstva železnice pozbyla na významu, až byla nakonec rozhodnutím tehdejších orgánů v roce 1978 zrušena. Natáčely se zde filmy Páni kluci nebo Rebelové. Nyní zde od konce března do konce října během víkendů a státních svátků jezdí linka T3.

Ondřej Kůs