Příští rok jich bude 16, dráhy je nasadí na spoje jedoucí z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a na spoje z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou do Kolína. Přidá se k nim ještě sedm elektrických RegioPanterů od Škody Transportation z Plzně na trase Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. Maximální rychlost RegioPanterů je 160 km/h.

Bude to zásadní změna v komfortu cestujících. Ti se v nové éře svezou vlaky poháněnými motory Rolls-Royce, které kromě klasické nafty umí jezdit i na biopalivo. „Nová vozidla mají velkou dynamiku a zrychlení. Jsou to žihadla, jako když si koupíte sportovní auto. Jízda bude pro cestující pohodlná, bez drkání. Vůz při průjezdu obloukem hladce proplouvá,“ popisuje manažer středisek údržby Českých drah Milan Novák, co čeká cestující od příštího roku v Královéhradeckém kraji v moderních dieselových vozech RegioFox, které vyrábí polská firma Pesa Bydgoszcz. Maximální povolenou rychlost mají 120 km/h, v kraji budou dosahovat největší rychlosti mezi Jaroměří a Hradcem Králové.

„Nový model regionální železniční dopravy, který vyplývá ze smlouvy podepsané s Královéhradeckým krajem před dvěma lety, přináší evidentně výsledky. Už v loňském roce jsme měli výnosy největší v historii, letos byla situace za první polovinu roku ještě lepší,“ říká Roman Moravčík.

„Model dopravy byl postavený na zrychlených vlacích, hlavní směry Hradec Králové, Jaroměř, Trutnov, Náchod, Letohrad. Nejvytíženější byly spoje z Hradce Králové do Pardubic, Jaroměře, Chlumce nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí. Například mezi Jaroměří a Hradcem Králové jezdí denně 6000 lidí, ve špičce v pátek až 9000 lidí,“ přidává konkrétní příklad a dodává, že České dráhy přepravily v první polovině letošního roku v Královéhradeckém kraji přes 12 milionů cestujících.

Smíchovská „šmudla“ má být terminálem 21. století. Co vše se změní?

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček zdůrazňuje, že je potřeba poskytnout takové služby cestujícím, aby ve vlaku chtěli trávit čas a cestovat napříč regionem. „Cílem je zlepšit komfort, chceme dostat co nejvíce cestujících do vlaků. Už nyní registrujeme znatelný nárůst. Do budoucna se budeme muset věnovat i větší četnosti jízdních spojů,“ říká Martin Červíček.

V krajské železniční dopravě vypraví dráhy denně 700 vlaků, o víkendu 500 jízdních souprav, které objednává kraj. Ročně najezdí 6 milionů vlakových kilometrů. Jedná se o spěšné a osobní vlaky. Ministerstvo dopravy objednává vlaky dálkové drážní osobní dopravy na linkách R10 (rychlík Praha - Hradec Králové - Trutnov) a R14 (rychlík Pardubice - Liberec).

„Oproti starým vozům, které sloužily dlouho a hodně dobře, to bude zásadní změna. Během následujících tří let bude na regionálních tratích minimálně 75 procent nových vozů,“ doplňuje Roman Moravčík, obchodní manažer Českých drah pro Královéhradecký kraj.

Kudy pojedou

Nové vlaky se mají na tratích v Královéhradeckém kraji objevovat od roku 2024, pravděpodobně v jeho druhé polovině. Nejprve to bude sedm elektrických jednotek RegioPanter na trase Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. V případě dokončení plánované elektrizace tratě do Solnice budou elektrické jednotky zajíždět do Rychnova nad Kněžnou, do té doby budou obsluhovat úsek Týniště nad Orlicí - Choceň.

Nové motorové jednotky RegioFox z Polska dopravce nasadí na spoje jedoucí z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a na spoje z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou do Kolína.

Expresní vlaky ČD pojednou až 230 km/h. Řídící výbor schválil nakup 182 vagonů

Následující rok dráhy nasadí deset motorových jednotek, které zajistí přepravu na trase Hradec Králové - Doudleby nad Orlicí - Letohrad/Rokytnice v Orlických horách. V roce 2026 začne jezdit sedm motorových jednotek na trase Náchod - Týniště nad Orlicí - Choceň a Starkoč - Broumov. Všechny nové vlaky budou nízkopodlažní. Kromě modernizace vozového parku přinesou nové smluvní podmínky také vyšší informovanost a bezpečnost cestujících.

Elektrické jednotky RegioPanter

Pro Královéhradecký kraj vyrábí Škoda Transportation čtyři třívozové (EMU 240) a tři dvouvozové (EMU 160) elektrické jednotky RegioPanter. Jsou nízkopodlažní a bezbariérové. Umožní komfortní přepravu osob na invalidním vozíku, nechybí prostor pro kočárky a jízdní kola. Jsou vybaveny Wi-Fi, kamerami, možností dobíjení cestovní elektroniky, jako jsou mobily, notebooky nebo tablety, ze zásuvek nebo USB portů.

Vlaky disponují dobíjením elektrických invalidních vozíků a jsou vybaveny moderním audiovizuálním informačním systémem. Kapacita třívozové jednotky EMU 240 bude až 240 sedících cestujících a dvouvozové EMU 160 bude 140 míst k sezení. Maximální rychlost vlaků bude 160 km/h a vybaveny budou nejmodernějším evropským zabezpečovacím zařízením ETCS. Cena jednoho RegioPantera se pohybuje přes 110 milionů korun.

Nové vlakové soupravy RegioFox a RegioPanter, které začnou jezdit v roce 2024 v Královéhradeckém kraji, si mohli prohlédnout zájemci na Dni železnice v Trutnově.Zdroj: Jan Bartoš

Elektrické jednotky RegioPanter jsou schopné rekuperovat . To znamená, že při každém brzdění do stanice nebo při jízdě po spádu jejich motory přeměňují kinetickou energii na elektrickou, kterou vracejí do trakčního vedení, kde ji mohou využít jiné vlaky. Díky tomu jsou elektrické soupravy úsporné a spotřebují méně energie. Navíc mohou využívat elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů.

Motorové jednotky RegioFox

Na větší části železničních tratí s nezávislou trakcí budou provozovány dvoudílné motorové jednotky RegioFox řady 847 (DMU 120), které vyrábí polská společnost Pesa Bydgoszcz. Motorové jednotky RegioFox jsou vybaveny nízkoemisními motory Rolls-Royce, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Splňují aktuální nejpřísnější železniční emisní normy Stage V. Kromě klasické nafty mohou využívat nejnovější generaci biopaliv HVO.

RegioFoxy mají kapacitu 115 míst k sezení, a to včetně sklopných sedaček, bezbariérový přístup, topení, klimatizaci, zásuvky nebo USB konektory na dobíjení drobné elektroniky, Wi-Fi, vakuové WC s přebalovacím pultem, moderní audiovizuální informační systém s LCD monitory a kamerový systém. Přepravit mohou osm kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky.

Bezpečnost zajišťuje moderní konstrukce dimenzovaná na srážky s nečekanými překážkami na trati, několik systémů velmi účinných brzd, nejnovější vlakový zabezpečovací systém ETCS a komunikační technologie GSM-R. K bezpečnosti cestujících přispívají také moderní předsuvné dveře ovládané tlačítky, které jsou centrálně zavírané a zablokované proti nečekanému otevření už před rozjezdem vlaku. Jeden vlak RegioFox stojí přibližně 95 milionů korun.