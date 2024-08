Je to tady. Jubilejní padesátý ročník agrosalonu Země živitelka začal ve čtvrtek na českobudějovickém výstavišti. V šesti dnech nabídne zábavu pro celé rodiny, nejmodernější poznatky nebo stroje z oboru zemědělství a potravinářství.

Na slavnostním zahájení zazněla hymna České republiky, mezi hosty je i bývalý prezident Václav Klaus, ministr zemědělství Marek Výborný, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák a mnoho dalších.

Kdo zavítal na Země živitelku arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 1/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 2/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 3/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 4/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 5/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 6/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 7/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 8/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 9/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 10/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 11/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 12/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 13/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 14/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 15/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 16/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 17/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 18/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 19/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 20/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 21/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 22/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal 23/23 Zahájení agrosalonu Země živitelka.

Na výstavě Země živitelka se prezentuje i Deník se soutěží Mladý zemědělec. Stánek Deníku najdete v dětském zemědělskíém světě, kousek od hlavní brány výstaviště.

Na Země živitelce má stánek i Deník. | Video: Deník/Antonín Hříbal

Jako o dámě v nejlepších letech mluvil o Zemi živitelce v souvislosti s 50. výročím agrosalonu jihočeský hejtman Martin Kuba. Prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal ale vzápětí upozornil, že přestože je výstava v nejlepších letech a patrně i kondici, nelze to bohužel říct o českém zemědělství.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Zahájení Země živitelky.

„V loňském roce jsme vykázali hospodářsky nejhorší rok od roku 2011. Letos to pravděpodobně bude nejhorší hospodářský výsledek od roku 2004, tedy za posledních dvacet let. Pokud tady dnes zemědělcům děkujeme, je potřeba si uvědomit, že jim děkujeme za něco, za co jsou hůře ohodnoceni. A opravdu musíme přemýšlet také o ekonomické udržitelnosti,“ připomněl a varoval před rizikem závislosti na dovozu, cenovými skoky pro spotřebitele. „Doufám, že zítřejší jednání představenstva Agrární komory, kterého se má účastnit i pan ministr, přinese alespoň nějaké částečné řešení pro zemědělce, protože ti opravdu nevidí světlo na konci tunelu a nemůžeme se divit, že byli na začátku letošního roku v ulicích,“ připomněl nedávné protesty zemědělců proti s´ériím regulací a dalšího zdaňování.

Přidala se i Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory. Expozice výrobců potravin podle ní sice demonstrují, kam se potravinářství v posledních letech posunulo, ale i to je v ohrožení. „K tomu, abychom se mohli dále rozvíjet, potřebujeme stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí. Proto bych moc chtěla apelovat na vládu České republiky, aby se postavila proti nesmyslům, které k nám z Bruselu přicházejí, ať už jde o odlesňování, které se České republiky vůbec netýká, ať už jde o problematiku emisí, které zvýhodňuje výrobky z třetích zemí, nebo omezování zvláště živočišné výroby. To vše přináší zbytečnou byrokracii a ohrožuje zemědělství, potravinářství a samozřejmě také strategickou bezpečnost České republiky, co se týče výroby potravin,“ upozornila.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Zahájení Země živitelky.

Že je třeba leccos změnit, nepopírá ministr zemědělství Marek Výborný. „Hledejme společně řešení. Já se o to velmi usilovně čtrnáct měsíců snažím jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské,“ připomněl s odkazem na spolupráci především se slovenskými kolegy, státy V4, potažmo celé Evropy.

Řeč byla ale i o moderních trendech, které mohou zemědělství posunout na zcela jinou úroveň. Podle Marka Výborného motto 50. ročníku akce „S láskou k tradici“ nemá odkazovat jenom na minulost, ale také na nutnost vytvořit most do budoucnosti. „V rámci expozice Smart Farming jsou připraveny ukázky té nejmodernější zemědělské techniky, technologií, které mají pomáhat zemědělcům při péči o půdu, krajinu, vodu a také při tvorbě kvalitních českých bezpečných a zdravých potravin,“ připomíná, co by si rozhodně nikdo z návštěvníků neměl nechat ujít.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil upozornil na to, že se zemědělství významně posunulo. „Dříve zemědělci především orali, sklízeli a starali se o zvířata. Dnes jsou to spíše informatici, kteří sem tam vyjedou na pole, aby se stroji, které to za ně řídí, dělali ty práce, které se bez lidského zásahu neobejdou. Já jsem rád, že i agrosalon Země živitelka přispívá k tomu, abychom z hlediska vývoje zemědělství a toho, jakým způsobem používáme moderní technologie byli na špici,“ míní.

Současně s tím připomněl i lednovou konferenci o budoucnosti českého zemědělství, která se uskutečnila na senátní půdě. „Abychom obstáli v konkurenci, je třeba, abychom spolu komunikovali, abychom si vyměňovali názory a abychom případně argumentací vybírali ten nejlepší přístup.“

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Zahájení Země živitelky.

Jihočeský hejtman Martin Kuba ale zdůraznil, že se přes veškerou modernizaci stále neobejdeme bez práce zemědělců a potravinářů. „Můžeme se v řadě věcí posouvat dopředu, ale pořád zůstávají činnosti, které se bez člověka neobejdou. Chleba z aplikace nikdy nevyskočí. Vždycky u toho budou muset být lidé,“ poukázal s díky za jejich práci.