„Výnos byl u řepky bídný, sladovnické ječmeny jsou slušné a mají dobrou kvalitu, pšenice jsou dokonce nadprůměrné,“ shrnul předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

U řepky se výnos pohyboval mezi dvěma až třemi tunami z hektaru, u ječmene činí šest tun a u pšenice šest až sedm tun.

„Máme vše sklizeno a teď nás ještě čeká chmel, se kterým začneme buď 18., nebo 23. srpna. I když byl vývoj zpočátku zrychlený kvůli počasí, nakonec se to srovnalo a začneme později. Šišky totiž rostou velmi pomalu,“ dodal Lichnovský.

Se sklizní chmele bude letos pomáhat stovka brigádníků. „Přijedou naši balkánští přátelé, ale máme nasmlouvané i místní brigádníky a studenty Střední zemědělské školy v Českém Těšíně,“ popsal agronom.

Loňskou sklizeň chmele v Kokorách provázela smůla. Sotva se rozběhly česačky, přihnala se silná bouřka provázená větrem, která strhla přes 26 hektarů chmelnic. Hospodáři vyčíslili škodu na 25 milionů.

Vichřice přitom poničila chmelnice už o tři roky dříve.

„Všechny poničené konstrukce se podařilo spravit a chmel na nich roste. Nejméně dva až tři roky ale potrvá, než se dostane do kondice. Na chmelnicích, které byly strženy při vichřici v roce 2020, už nabírá chmel kvalitu,“ uzavřel Lichnovský.

Řepka dopadla nejhůř za 15 let

Ve velkém předstihu letos sklidili úrodu v zemědělské společnosti AGRAS Želatovice. „Všechny plodiny byly sklizeny rekordně rychle, protože jsme končili už po 20. červenci, což tady ještě nebylo. Výnosy jsou ale špatné - v řepkách se pohybujeme jen kolem 2,8 tun z hektaru, což je asi nejhorší výsledek za posledních patnáct let,“ popsal hlavní agronom společnosti Tomáš Talla.

„Oproti loňskému roku je u řepky téměř poloviční výnos. Průměr je totiž kolem 4,2 až 4,5 tun z hektaru. Kvalita oleje je dobrá, ale výnos špatný, takže řepka v našem podniku tento rok skončí v minusu,“ konstatoval.

U ostatních komodit byl výnos průměrný. „U pšenice je to 7,6 tun z hektaru. Není to špatné, ale jsme zvyklí také na více - 8,5 až 9 tun, takže i tady jsme zaznamenali propad. Podobné je to u ječmene - loni jsme měli přes 8 tun, letos jen 7,2. Ztráty se tedy pohybují kolem desíti procent,“ upřesnil.

Koncem srpna a počátkem září se bude v Želatovicích ještě sklízet kukuřice na siláž. „Sklizeň chmele zahájíme 20. srpna. Zatím je ale ještě brzy na odhady toho, jaká bude kvalita. To můžeme s přesností říci, až když najedou první šišky do sušáren. Pak zjistíme, jaká bude kvalita alfa hořkých látek,“ uzavřel agronom.