Kolona zemědělských strojů vyrazila v úterý 6. února na protestní jízdu Českolipskem. Cílem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který sídlí v Dubici. Obdobná akce se chystá na čtvrtek také v Liberci.

Zemědělci vyrazili do České Lípy na protestní jízdu. | Video: Deník/Ladislava Sdrzallek

„Už nemůžeme mlčet, jedeme s požadavky k úřadům SZIF, za naši existenci chceme bojovat,“ říká Pavel Cihlář ze Zemědělského obchodního družstva Brniště. Kolona podle něj bude mít bezmála padesát strojů, zemědělci se svou techniku vyrážejí nejen z Brniště, ale i Novoborska nebo Zahrádek.

Protestní jízda má lidem připomenout, že jsou tu zemědělci pro ně, že chtějí produkovat kvalitní potraviny a nenechávat půdu ladem. „Chceme, abychom dělali zemědělství jako dříve, nebyli v křečích z ohlášené kontroly a hlavně měli radost z naší usilovné celoživotní práce. Nechceme se nechat ustavičně tlačit do rohu, ale abychom byli na nás zemědělce hrdí,“ stojí v prohlášení.

Akce se bude konat od 10 do 16 hodin a může omezit dopravu v regionu. „Zemědělské stroje by se v ulicích České Lípy měly pohybovat v čase mezi 10.30 až 13.00. Stroje by měly přijet od Nového Boru okolo nemocnice do Dolní Libchavy a Dubice,“ upozornilo na možné komplikace město Česká Lípa.

Druhou protestní jízdu plánují zemědělci ze severu uspořádat ve čtvrtek 8. února v Liberci.

Protesty evropských zemědělců, které začaly už loni, se postupně rozšířily z východní části Evropské unie na západ. Farmáře trápí drahé úvěry, tlak na ceny, výkyvy počasí a také levný dovoz, hlavně z Ukrajiny. Stěžují si ale i na přílišnou regulaci.