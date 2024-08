Ve věku 83 let zemřel uznávaný komeniolog, bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově a historik, díky němuž se do povědomí široké veřejnosti dostaly hrůzné okolnosti masakru na Švédských šancích. František Hýbl se tomuto tématu jako badatel věnoval desítky let a v rozhovorech často přiznával, že pro něj zjišťování detailů hromadné popravy 267 karpatských Němců bylo psychicky náročné.