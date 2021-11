Významným způsobem se zasloužil o rozvoj Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR), jehož byl ředitelem v letech 2007–2012, a rovněž Entomologického ústavu BC AV ČR, v němž působil od roku 1985. Na začátku 90. let byl jedním ze zakladatelů výboru pro založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde posléze přednášel a působil jako prorektor pro zahraničí (1992-1995), významně se zasloužil také o vznik její Biologické (dnes Přírodovědecké) fakulty. Je autorem či spoluautorem více než 250 publikací a získal 22 patentových osvědčení.

František Sehnal byl členem redakčních rad 10 renomovaných vědeckých časopisů a jedním z mála Čechů, kteří zastávali významné funkce v nadnárodních vědeckých organizacích, byl např. čestným členem ve výboru pro světové entomologické kongresy (Council for International Congresses of Entomology), čestným členem Americké entomologické společnosti (The Entomological Society of America) a Československé společnosti pro vědu a umění. Ocenění obdržel v USA, SRN, Koreji a Japonsku i v České republice. Zastával významné pozice také na národní úrovni. Byl místopředsedou Grantové agentury AV ČR a rovněž členem Akreditační komise MŠMT.

Světovou proslulost získal za práce v oblastech endokrinologie a vývojové biologie hmyzu – především za přínos k pochopení mechanismu hormonální regulace ontogenetického vývoje a rozmnožování. Zasloužil se i o využití poznatků ve vývoji biologicky účinných látek hmyzího původu pro regulaci škůdců. Věnoval se také výzkumu hedvábí a praktickému využití jeho komponent v biomedicíně. S týmem dalších spolupracovníků se zabýval hodnocením environmentálních rizik geneticky modifikovaných plodin.

František Sehnal je nesporně jedním z nejvýznamnějších českých biologů, který svými výsledky a pedagogickými schopnostmi ovlivnil několik generací vědců v oblastech fyziologie hmyzu i entomologie nejen u nás, ale v celosvětovém měřítku.

Daniela Procházková, PR manažerka, Biologické centrum AV ČR