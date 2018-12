Při pečení vánočního cukroví Lucie Barošová z Brna každoročně relaxuje. Nyní učí péct sladkosti i své děti. Vždy však řešila, kam s cukrovím, které s rodinou nedokáže sníst.

Sladkosti proto začala rozdávat těm, kdo by jinak oslavili Vánoce bez nich. „Určitě není vhodné dávat zbytky ptactvu a zvířatům. Jedna varianta je zamrazit je na Velikonoce. Druhou jsme vymysleli s Janem Šternem, předsedou hnutí iČesko. Tak s mými dětmi cukroví pečeme a rozdáváme,“ popisuje Barošová.



Letos se rozhodla obdarovat prodejce časopisu Nový prostor v Praze a v Brně. „Líbí se mi, že tito lidé nejsou pasivní, ale naopak se skutečně snaží si život zlepšit. Někteří bezdomovci totiž časopis prodávat nechtějí, protože je to práce a mnohdy náročná,“ dodává žena. Do Prahy už dvě krabice plné cukroví Barošová poslala, brněnští prodejci se vlastní nadílky dočkali ve středu.

Rozdáváním domácího cukroví chce především inspirovat ostatní. „Často třeba muži v důchodu, když zůstanou sami a neumí péct, cukroví na Vánoce nemají. Lidé se proto můžou zeptat například v domě, kde žijí, zda o podobný dárek nemá někdo zájem,“ radí nadšená pekařka.



Zažila i odmítnutí. „Setkala jsem se s tím, že jsem hospodyňku nabídkou vlastního cukroví urazila,“ připouští Barošová.