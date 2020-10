Přestože už dlouho žije ve Zlínském kraji, vyrazila volit do Krnova, kde má trvalé bydliště a volební okrsek. Než nastoupila do vlaku, pro jistotu zašla na test, aby měla jistotu, že je covid negativní a nemůže nikoho ohrozit.

„V Uherském Hradišti se strhla taková vichřice, že sousedům uletěla trampolína. Vlak měl dorazit do Krnova 12.50 hodin. Volební místnosti se zavírají ve 14 hodin, takže to zpočátku vypadalo, že mám dost velkou časovou rezervu. To jsem ale nemohla vědět, že kvůli větru nabereme skoro hodinu zpoždění. Volala jsem mamce, ať na mě čeká s volebními lístky přímo u volební místnosti a pokusí se ukecet volební komusi, jestli je možné na mě pět minut počkat. Znáte film Lola běží o život? Tak při tom sprintu do volební místnosti jsem si zažila něco podobného. Dorazila jsem tam ve 13.55 hodin,“ popsala Miechaela Kosařová svou volební anabázi.

Mamince vytrhla volební lístky, když běžela kolem, a ani nezpomalila. Na přivítání a objímání si našli čas až ve 14 hodin, když byl poslední lístek poslední voličky šťastně v urně.