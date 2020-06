Že teplota v uzavřeném vozidle na přímém slunci může hodně rychle vystoupat, si zřejmě neuvědomila starší žena, která tento týden ponechala v Moravské Ostravě ve vozidle svého psa.

"Ve čtvrtek 4. června 2020 krátce před jedenáctou dopoledne vyjížděli strážníci do Moravské Ostravy k případu psa, kterého jeho majitelka nechala uzavřeného na přímém slunci ve svém vozidle po dobu téměř tří hodin," uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že kříženec není zjevně v pořádku, vykazuje známky dehydratace. Ve voze naměřili teplotu téměř 60 stupňů.

"Pes neměl přístup k vodě ani k čerstvému vzduchu. Vykazoval známky neúměrného fyzického vyčerpání a dehydratace. Strážníci na místo proto přivolali odchytovou službu a jakmile chtěli přikročit k jeho vysvobození, na místě se objevila sedmdesáti čtyřletá majitelka psa. Ta vozidlo ihned otevřela," popsal mluvčí.

"Majitelka psa strážníkům sdělila, že svého psa ponechala v autě a šla na návštěvu svého vnuka, která se protáhla. Ze svého jednání, kterého majitelka psa litovala, se tak bude zpovídat před příslušným správním orgánem," dodal Jindřich Machů.

Prevence a pomoc při přehřátí v autě

• nenechávat děti a domácí mazlíčky osamocené v rozpálených autech za horkého počasí, a to ani na okamžik

• přehřáté dítě neochlazovat poléváním vodou, ale namočenou dekou nebo ručníkem

• přemístit co nejrychleji přehřáté dítě nebo zvíře z auta do stínu

• dávat mu pít pouze po doušcích

• při větších potížích zavolat záchranáře nebo linku 112