Poselství příštím generacím vložili do makovice z věže kostela v Ženklavě zástupci místní farnosti a obce Ženklava. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Účastníci akce se sešli v zasedací síni Obecního úřadu Ženklava, kde nejprve rozprostřeli věci, které přichystali k v ložení do tubusu, podobnému těm, co již vkládali v jiných obcích do makovic věží místních kostelů.