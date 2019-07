Lidé si pochutnávají na meruňkovici, meruňkovém pivu či víně. Jednoznačně nejdelší fronta, táhnoucí se několik metrů, však stojí u stánku s klasickými meruňkovými kynutými knedlíky. Ochutnat však mohou i naprostou novinku. „Prezentujeme tady meruňkový sekt, je to světová prvnotina. A je skutečně z meruněk, ne že by byl jenom dochucený,“ říká organizátorka Lenka Betášová.

Tématem letošního ročníku je Meruňka ve světové kuchyni. A tak samozřejmě nechybí ani kuchařská show v podání šéfkuchaře Jiřího Krále, který je členem francouzského spolku Rytíři gastronomie. O norského lososa podávaného s uzenými meruňkami se mezi diváky pod pódiem skoro strhává boj. Ochutnat chtějí všichni.

Dalším chodem je vepřová panenka v popelu s japonskými meruňkami Umeboshi. „V Japonsku jim to pěstování meruněk moc nejde, a tak je tam nakládají do soli. A je to prý tak zdravé, že to léčí snad všechno až po zlomenu nohu,“ říká s nadsázkou Král.

Když pak do omáčky přilévá meruňkovici a náměstím se rozline její vůně, sliny se sbíhají snad úplně každému.

Nezvyklou kombinaci ochutnala i Lenka Dvořáková, která na Meruňkobraní přijela až z Třebíče. „Je to vynikající. Už jsem tady dneska ochutnala třeba kuřecí kapsu s meruňkovým přelivem a samozřejmě také meruňkovici a meruňkové pivo. A všechno bylo skvělé,“ pochvaluje si návštěvnice.

Spokojený je tady i Král. „Jsem tady poprvé a moc se mi tu líbí, je tu skvělá atmosféra a výborné meruňky. Už jsem vyzkoušel meruňkovici a moc se těším na meruňkový sekt,“ říká.

Na ukázku prý vybral své oblíbené recepty, které přizpůsobil právě meruňkám. „Už vím, jaké suroviny spolu fungují a když je slané maso, tak je k tomu vždy skvělé něco sladkého a meruňka je ideální, protože je šťavnatá a kyselosladká,“ vysvětluje.

Na pódiu ho střídá skupina malých kuchařů v bílých zástěrách, které je tady další šéfkuchař, tentokrát Jan Rimpler z Kuliner Gastrocentra, naučí, jak si připravit meruňkové knedlíky. A jde jim to od ruky. Vypeckovat, pecku vyměnit za kousek marcipánu, obalit v těstě a šup s knedlíky rovnou do vroucí vody. Děti jen tak tak stíhají knedlíky donést svým rodičům a strhává se prudký déšť.

Všichni se běží schovat pod stany a náměstím zní burácení hromů. To však nerozhodí ani návštěvníky ani organizátory. Jen co spadne poslední kapka, u stánku s knedlíky je zase fronta a zábava pokračuje dál. Na řadu přichází soutěž pro děti v pojídání meruněk a hned po ní třešnička, nebo možná spíš meruňka, na dortu celého sobotního programu.

Desítka mužů a jedna žena usedají k talířům plným meruňkových knedlíků. Soutěž o Knedlíkového krále začíná.

S titulem nakonec odchází Kamil Hamerský, který za patnáct minut spořádal neuvěřitelných sedmatřicet knedlíků. Není to ale žádný začátečník. „Jsem tu potřetí a pokaždé jsem vyhrál, takže už mám hattrick. Loni jsem jich snědl dvacet, ale myslím, že byly větší než letos,“ říká jedlík.

Prozrazuje i tip, jak se na podobné soutěže připravit. „Je dobré vypít aspoň pět litrů vody za pět minut, člověk si tím roztáhne žaludek,“ vysvětluje.

Hned příští týden se chystá na další podobnou soutěž. Zamíří na Vizovické Trnkobraní, kde si také pochutná na knedlících, tentokrát však na švestkových.

Ani tím však Meruňkobraní nekončí. Až do večera se tu lidé baví poslechem slovenské kapely Tip Top Band. „Vždy chceme mít pestrý program, zveme proto nejenom kuchaře, ale také sportovní osobnosti či kapely. Příští rok by nám snad měla přijet kapela Tata Bojs,“ láká na příští ročník Betášová.