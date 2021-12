Pro Martina to je letos třetí zima, kterou stráví bez domova a potulováním po libereckých ulicích. Když přišel ze dne na den o práci a nepodařilo se mu najít jinou, skončil na ulici a bez peněz. Je rád, že může využít služeb denního centra ve Valdštejnské ulici, které provozuje organizace Naděje.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Luksza

„Letos mě překvapilo, že sníh napadl tak brzy. Čekal jsem to až později. Když už se zima nedá vydržet, dojdu se ohřát a trochu si popovídat s ostatními,“ svěřil se. Se svou situací se už smířil. „Samozřejmě to není ideální, ale dá se to přežít. Na spoustu věcí si člověk zvykne,“ dodal Martin.