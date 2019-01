Jižní Morava - Jen trochu nasněží, už mají někteří řidiči problém udržet svá auta na silnici. Svědčí o tom havárie i menší dopravní nehody v posledních dnech. Policie jich na jihu Moravy zaznamenala desítky. „Naštěstí se obešly bez vážnějších zranění i škod. Řidiči podcenili stav vozovky a často jeli zbytečně rychle. Potom skončili mimo vozovku,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Zkušení šoféři si při změnách počasí a na novém sněhu dávají velký pozor. „Nehody vnímám při cestách i na sociálních sítích, kde o nich lidé píší. Je jich teď násobně víc. Přilnavost na sněhu je zcela jiná než na mokré sinici. Takže to chce hodně zvolnit a pokud možno si někde v klidu a bezpečí otestovat, jak auto brzdí a jak se chová,“ svěřil se zkušený řidič David Těšík.

Jeho slova potvrzuje krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek. „Řidiči prostě neakceptují změnu počasí. Podmínky nejsou srovnatelné se suchou vozovkou. Většinou to bývá na začátku zimy, ale nyní mám pocit, že se to posouvá i do dalšího období,“ konstatoval Čížek.

Podle odborníka na dopravu si často řidiči uvědomí, jak zásadní změna na silnicích nastala, až když je pozdě. „To znamená, až je tahají za pomoci lan z příkopu. To si teprve všimnou, že přišla zima. Myslím si, že pokud jsou opravdu velmi zhoršené podmínky na silnicích, měli by ti, kdo na rozdíl třeba od kamioňáků nemusí jezdit vždy, zvážit, zda auto nutně potřebují, nebo věci vyřeší jinak či odloží na jindy,“ dodal Čížek.

Zhoršené podmínky na silnicích denně vnímá i učitel autoškoly Marek Neuschl. „Řidiči jsou zvyklí jezdit většinu roku na suchých silnicích. A v autě mají pocit jistoty v zimě mnohdy více než na vlastních nohách. Jenže je může zaskočit stav silnic nižších tříd poté, když sjedou z mokrých jedniček,“ doplnil.