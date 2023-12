Uhelné prázdniny, sněhu po pás, mrzlo až praštilo! Jó, za našich let, to bývaly úplně jiné zimy, vzpomínají naše babičky. Pojďme se tedy podívat na staré fotky, které nám zimní radovánky i starosti na jihu Čech připomenou. A pokud i vy máte doma nějaké takové snímky, budeme rádi, když se o ně se čtenáři Deníku podělíte.

Silničáři při práci na odklízení sněhu v Pošumaví. | Foto: Archiv Městského muzea ve Volyni

Vydatná sněhová nadílka mnoho z nás přiměla zavzpomínat na zimy svého mládí. Časy, kdy jsme lyžovali jen ve svetru, bruslili na rybníce a kdy se místo desítek cestářských aut proháněly s pluhem ještě koně. Údržbu a správu silnic druhé a třetí třídy zajišťovala na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století v rámci regionu strakonická OSSS – Okresní správa státních silnic Strakonice, později transformovaná do Správy a údržby silnic Jihočeského krajem, podívejte do galerie, jakou měli chlapi tenkrát techniku.

Jih Čech v uplynulých dnech zasypal sníh:

Když srovnáme podobné datum, můžeme zavzpomínat například na rok 1969, tehdy bylo v jižních Čechách naměřeno 8. prosince 28 centimetrů sněhu. To jsme v těchto dnech hravě strčili do kapsy