Zpěvačka ženské kapely Hambaeros Marcela Nováková má náušnici ve tvaru sněhové vločky. Houpe se jí pod bílou čepicí v rytmu vánočního jazzu, který z večerního pódia proniká mezi posluchači podél otevřených stánků a dřevěného betléma až k rozsvícenému dětskému kolotoči na konci Zimních farmářských trhů na mosteckém 1. náměstí. Že tyto trhy nejsou oficiálně vánoční kvůli vládnímu proticovidovému opatření, umělkyním nevadí.

„My tohle neřešíme. Jsme moc rády, že jsme tu mohly zahrát,“ svěří se po koncertu zpěvačka a její kolegyně souhlasně přikyvují. Skupina chtěla hrát i v dalších městech, ale kvůli omezování zábavy skoro všechna plánovaná adventní vystoupení padla. Most si proto temperamentní ženy vychutnaly.

Hudebnice upozorňují, že jsou očkované. „Dáváme si pozor a dbáme na to, aby bylo vše v pořádku. Přistoupily jsme k této akci zodpovědně stejně jako pořadatel,“ vysvětluje klávesistka Pavla Vasserbauerová, která když nezpívala, hrála v respirátoru.

Kapele se na mosteckých trzích líbilo a návštěvníci byli podle muzikantek příjemní. Kromě vánoční atmosféry také ocenily, že na náměstí nebyl žádný nával. Během koncertu ochranka pouštěla na oplocené náměstí přes tři brány pouze lidi s potvrzení o očkování nebo prodělaném covidu, případně děti, které splnily podmínky nařízení. Fronty u bran se netvořily a na náměstí panovala pohoda. Jakmile trio Hambaeros s hostujícím bubeníkem přestalo hrát a začalo balit nástroje, ochranka brány opustila a trhy bez kulturní akce byly opět volně průchozí.

Kdokoliv tak mohl navštívit nový stánek Městské správy sociálních služeb Most (MSSS), která bude na náměstí až do pátku 3. prosince prodávat dekorační a užitkové předměty vyráběné seniory. Věci stojí jen desítky korun, ale prémiová je cena 30 korun, protože správa sociálních služeb oslaví v příštím roce třicet let své činnosti. „Výnos z prodeje půjde na nákup materiálu, abychom mohli s našima lidičkama zase tvořit,“ sdělila u stánku ergoterapeutka Věra Hampejsová s respirátorem na obličeji a s plyšovými losími parohy na hlavě.

Do výroby vystaveného zboží se zapojili klienti všech zařízení MSSS. Přípravy začaly už v létě a zaměřily se hlavně na vánoční předměty. Největší zájem je na trzích o čerstvé moravské koláče s originální recepturou šéfkuchařky MSSS. Kdyby trhy na náměstí nebyly, věci by nepřišly nazmar. MSSS totiž pořádá v některých svých zařízeních pro klienty předvánoční minitrhy nebo využívá výrobky jako dárky pro účinkující, kteří chodí vystupovat do domovů pro seniory. Rukodělné práce se prodávají i na letních setkání seniorů.

„Nezakázané" vánoční trhy

Vláda v rámci nouzového stavu zakázala od pátku 26. listopadu kvůli sílící covidové nákaze v celé ČR pouliční adventní a vánoční trhy, protože se na nich shlukují davy. Město Most s nařízením nesouhlasilo a změnilo své vánoční trhy na nezakázané Zimní farmářské trhy, které mají na 1. náměstí trvat až do 6. ledna.

Situaci na mosteckých trzích o uplynulém víkendu i v následujících dnech monitorovala policie. „Každý den od soboty 27. listopadu evidujeme na dvě desítky případů porušování vládních nařízení. Zjištěná porušení těchto nařízení v souladu se zákonem oznamujeme na příslušné správní orgány k dalšímu projednání,“ sdělil krajský policejní mluvčí Daniel Vítek. V jiných městech v Ústeckém kraji od začátku účinnosti vládních nařízení žádná obdobná porušování opatření týkající se trhů policie nezaznamenala.

Kulturní program s koncerty, divadlem a další zábavou pokračují na mosteckém náměstí i v pátek a sobotu. V neděli 5. prosince bude u trhů start i cíl čtvrtého ročníku vánočního běhu Christmas Night Run. Lidé poběží pět kilometrů, což budou dva okruhy z náměstí do parku Šibeník. Registrace začne ve 14.30 hodin a start hlavního závodu je v 17 hodin. Děti poběží o hodinu dříve 900 metrů. Povinná je čelovka. Účastníci starší 12 let budou muset prokázat certifikát o očkování či prodělání covidu. Běžcům mezi 13 a 18 lety postačí PCR test. Všichni musí mít při vstupu do startovního koridoru zakrytá ústa a nos.

Kdo chce v centru Mostu sportovat, může až do ledna využívat kluziště s půjčovnou bruslí a vyhřívanou přezouvárnou. Tento areál je v Radničním parku pár desítek metrů od farmářského trhu.