„Řezem odstraňujeme letorosty, které jsou na keři navíc a snižujeme na něm počet oček. Začali jsme hned v prvním lednovém týdnu a dokdy nám to bude trvat, to se uvidí. Je to otázka pracovní síly, ale myslím, že bychom našich 60 tisíc keřů měli zvládnout někdy do půlky března,“ přiznává Zbyněk Vaďura s tím, že zhruba na polovině vinic stejnojmenného vinařství musí už druhým rokem provádět specifický řez, a to kvůli hrozbě houbové choroby ESCA.