Jeho plnohodnotná tradice byla v obci na úpatí Chřibů už potřicáté spjatá s oslavami Vánoc a živého betléma. Pro své spoluobčany a jejich hosty nepřipravili komponovaný pořad profesionálové, ale moderský mužský a ženský pěvecký sbor, dětský soubor Modřánek a členové tamního skautského střediska.

I letos byl živý betlém na sněhu zbožným přáním pořadatelů a diváků. Vždyť mírná ladovská zima vládla naposledy při živém betlému o Vánocích v roce 2012. Čtyřicet minut před pořadem, který se odvíjel v režii místostarosty Modré Martina Schreiera, při němž se diváci vcítili do skutečnosti, která se odehrála v dávné minulosti v Betlémě, se snášely ze zamračené oblohy provazce deště. Počasí se pak na chvíli umoudřilo, ale se zahájením programu se začal na účinkující a diváky snášet z oblaků docela neškodný deštík, který brzy ztratil na síle, až úplně ustal.

Živé děťátko

Mystickou atmosféru scény ze života Svaté rodiny, tvořila u zídky pod kapličkou osvícená kulisa stáje s improvizovanými jesličkami, v nichž spokojeně leželo v peřince opravdu živé děťátko.

V roli Ježíška dvouměsíční Emilly Pavlová, její maminka Nela Partyšová se zhostila role Panny Marie a Jaroslav Pavel, tatínek Emilly, vzal na sebe podobu svatého Josefa. Velkou atrakcí betlémské scenérie byli oslíci Figo a Filoména, kteří v průběhu roku obveselují svým hýkáním návštěvníky skanzenu na Modré.

Třicetilétá tradice

„Historicky první živý betlém jsme v naší obci uspořádali o Vánocích, a to po prvních svobodných volbách, které se konaly v listopadu 1990. Bylo to tenkrát na autobusové točně, jen coby kamenem dohodil pod obecním domem. V tom polistopadovém nadšení jsme vůbec netušili, do čeho jsme se to pustili a jak premiérová akce, kterou také chvíli provázel déšť, dopadne,“ zalovil v paměti starosta Modré Miroslav Kovářík.

Hrané pásmo se podle jeho slov neustále vyvíjí, ačkoliv jeho podstata je stále stejná.

„Několik roků jsme pořádali živý betlém o Štědrém večeru. Mnohem více příznivců si získal poté, co jsme jej začali pořádat až o prvním svátku vánočním,“ svěřil se starosta. Ve funkci šéfa dědiny byl při prvním živém betlému necelé dva měsíce, takže neměl tušení, jak velkou oblibu si vánoční akce u lidí z obce i přespolních získá.

„Z biblického příběhu o narození Spasitele se ale v naší obci stala rodinná pospolitost. V koutku duše jsem si tehdy nepřipustil, že u všech živých betlémů v obci budu třicet let jako starosta,“ dušoval se první muž Modré.