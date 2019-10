Václav Duchek se do centra Prahy k Národnímu divadlu dostal pohodlně kolem půl šesté. "Před Žofínem už byla v tu dobu dlouhá fronta lidí až na Újezd," potvrzuje Slaňák.

"Pietní místo je krásně nazdobené a lidé disciplinovaní. Pomalou chůzí jsme se dostali až k vystavené rakvi a na určené místo položili květiny. Opravdu je to nádherné a důstojné rozloučení. Karel Gott si to zaslouží," potvrzuje Duchek.

Co se týká dopravní situace v Praze, Marcela Rubešová řekla, že velmi brzy ráno se jelo dobře. Přes den to bude asi komplikovanější. "Auto jsme nechali v centrálním parkovišti na Letné a na Žofín šli pěšky. Byla to příjemná procházka ranní Prahou. Protože jsme se na místě potkali s Václavem (pozn. red. Duchkem), vzali jsme ho autem s sebou a z Prahy odjeli kolem půl desáté," dodala Rubešová.