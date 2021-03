Jako by nestačilo, že žižkovský starosta Jiří Ptáček (TOP 09) kvůli pilotnímu testování žáků ve školách čelí na oficiálním facebookovém profilu hněvu části rodičů. „Lítá mi mráz po zádech z toho, jak tu čím dál více lidí přitápí pod kotel. Tohle vážně nikam nevede,“ napsal komunální politik a místní patriot ve veřejném příspěvku.

Na jeho strankách i na účtu Prahy 3 totiž pod zmínkou o projektu, který má pomoci k návratu dětí k prezenční výuce, jsou některé komentáře velmi negativní. „Pácháte na dětech horší věci než nacisté,“ zní jeden z nich. „Video mě utvrdilo v tom, že raději nechám dítě doma,“ píše jedna z dotčených matek. Další – většinou muži, patrně otcové – vyhrožují násilím. Jiní poukazují na to, že ministerstvo zdravotnictví (potažmo vnitra či školství) určí použití testů z Číny, ačkoliv testy na koronavirus od českých firem jsou levnější a často i šetrnější. „Tudy vážně vede cesta, když vedle sebe děti flušou do kelimků?“ ptá se uživatel sociální sítě.

Za poslední rok starosta Ptáček s kolegy vstřebává takový nenávistných vzkazů stovky, ne-li tisíce. Týkají se covidu, očkování nebo nošení roušek a respirátorů. Vedení žižkovské radnice už se několikrát vzepřelo nařízením menšinové vlády Andreje Babiše (ANO). Jedni tleskali, druzí zase byli naštvaní. „Na kydání špíny jsem zvyklý,“ přiznal Ptáček v rozhovoru pro Pražský deník.

„Prapodivný leták“ připomněl povolební antikampaň

V těchto dnech se navíc k urážkám souvisejícím většinou s koronavirovou nákazou přidal „prapodivný leták“, který vypadá profesionálně a obsahuje dokonce komiksový příběh o úřednicích z Oddělení sociálně právní ochrany dětí (ODSPOD) Praha 3. Jednou z postav je i Ptáček, který je na obrázku společně třeba s místostarostou Tomášem Mikeskou (STAN) či tajemníkem městské části. Žižkovský starosta sice zveřejnil jen část, ale Pražský deník má celý dokument, který koluje mezi místními k dispozici.

„ODSPOD Praha 3 porušuje práva dětí a jejich rodičů,“ hřímají nápisy. Úřednice prý jednají nezákonně. Ilustrovat to má dle autorky díla komiks o sporu rodičů po rozvodu o výchovu dítěte s tím, že záporný charakter tu mají úřednice, které nechtějí svěřit potomka do péče matky a zvýhodňují otce. Letáky se výhrůžně táží: „Je na úřadě městské části systémová korupce? Jakou cenu má pro radnici dítě?“

Trochu to připomíná dobu po komunálních volbách v roce 2018, kdy se na Žižkově a v okolí vyskytly platáky očerňující Zelené coby součást vládní koalice. Zatímco tehdy podle Ptáčka šlo o politicky motivovaný krok a stopy od nákladné antikampaně údajně směřovaly k opozici, nyní jde spíš o individuální problém.

„Mrzí mě to, protože obě dámy tu pracují, řeší problémy občanů a podobné věci podrývají jejich autoritu. ODSPOD potřebuje důvěru. To je, jako by někdo roznášel, že lékař třeba obchoduje s orgány. Taky by k němu nikdo nikdy nešel,“ říká starosta Ptáček a dodává: „Já přece nemám právo zasahovat podobně jako v případě stavebního úřadu do výkonu státní správy.“

Podle informací redakce už vedení radnice třetí městské části připravuje trestní oznámení. Ptáčka situace mrzí hlavně proto, že ji dle svých slov nemůže ovlivnit a kampaň bere jako „podpásovku“. Navíc se jedná o citlivé téma. „Dva rodiče vykopou příkop a do něj dají dítě,“ konstatuje smutně Ptáček.

Kdy otevřou školy? Ptáček: Hysterie nepomůže

A co říká starosta Prahy 3 na hněv mnoha rodičů kvůli testování žáků? Jak reaguje na rozpor v názorech obyvatel, kteří na jednu stranu chtějí otevření škol, ale zároveň volají, ať nikdo nesahá na jejich děti? „Chceme, aby se děti mohly vrátit do školy, teď to nejde, ale hledáme cesty, aby to šlo. Hysterie ničemu nepomůže,“ míní starosta, jehož sedmiletá dcera kvůli vládním restrikcím proti šíření covid-19 strávila online výukou více času než ve škole.

Ptáček ve svém internetovém příspěvku přirovnával Facebook k hospodě, kde se dříve řešilo mnoho problémů u piva, a na závěr vyslovil přání: „Stále věřím tomu, že tuhle dobu překonáme a až se ty hospody otevřou, že se v nich v klidu potkáme.“