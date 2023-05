Jak jste se k této pro laika nevšední práci vlastně dostal? Náhodou. Dřív jsem učil na zemědělském odborném učilišti ve Slavkově v oboru motorová vozidla. V sedmadvaceti jsem pak přešel na Vojenský technický ústav na hydrauliku. Dost jsem sportoval, jezdil na kole a závodně plaval. Takže když vybírali lidi na potápěčskou zkušebnu, tak jsem to zkusil. Udělal jsem kurz a stal se ze mě zkušební potápěč a technik. Popravdě jsem tehdy netušil, že bych podobnou práci mohl někdy dělat. A vidíte, už tu kroutím šestatřicátý rok.

Co vás na tomto povoláním nejvíc lákalo?

Byl jsem mladý kluk, tak mě lákalo dobrodružství a netradiční práce. Chtěl jsem zkusit něco nového. Bylo to ale kolikrát velmi náročné hlavně fyzicky. Testovali jsme například vybavení pro záchranu posádky při jízdě tanku pod vodou nebo dělali různé zkoušky v několikastupňové vodě, kdy má člověk na sobě různá čidla a je pod dohledem lékaře. To těchto akcí už se ale vzhledem k svému věku nepouštím.

Měl jste někdy strach?

Při zkoušení nových výrobků je důležitá příprava. A samozřejmě člověk musí být při testech ve střehu a pod vodou počítat se vším.

Potápíte se rád i když jedete například na dovolenou k moři?

To právě vůbec. Když se dostanu k moři, tak relaxuji a plavu. Žádné ponory. Od bomb a brýlí se držím co nejdál. Rád se ale potápím u nás v zatopených lomech, kde nejsou řasy.

Teď si nejraději volný čas užívám se třemi vnuky. Zabavit je a uhlídat je ale někdy náročnější šichta než v práci.