Osmnáctiletý Jiří Stuna navštěvuje učební obor na Střední škole technické ve Vysokém Mýtě. Jeho největším zájmem je vojenství, baví ho vojenská technika a ve volném čase se věnuje také airsoftu. Proto se rozhodl vyrobit si tank.

„V cizině je tank na airsoft častý, v tuzemku bohužel ne. Tak jsem rozhodl s tím něco udělat a vyrobit si vlastní,“ vysvětlil svou motivaci. S tátou si tak pořídili malotraktor, který bude sloužit jako víceúčelový stroj. „Táta ho chtěl pro lesní účely a já jsem se rozhodl, že si z něho udělám tank pro můj největší celoživotní koníček,“ dodal. Právě tam v domácí dílně začíná s oplechováním a plánuje vyrobit malou otočnou věž i lafetu pro kulomet.

„Zůstane to jako obyčejný traktor, na kterém bude oplechovaná sundavací nástavba, do které se vejdou dva lidé. Střelec, který bude mít k dispozici lehounkou otáčecí věžičku a v druhé ruce bude mít kulomet a řidič bude v oplechované kabině tak, aby na něho nemohl nikdo střílet,“ popsal plány, které chce nejdéle do začátku letních prázdnin zrealizovat. Protože navíc plánuje s tankem jezdit po celé republice, musí při výrobě myslet na dodržení takových rozměrů, které budou pasovat na návěs za automobil. A když nebude Jirkův tank zrovna v tuzemských areálech, použije jej jeho tatínek k zemědělským účelům.

Účast v soutěži

Se svým odvážným projektem se Jiří Stuna hlásí do krajské soutěže TECHNOhrátky, která podporuje mladé zručné žáky i studenty. Už minulý rok se přitom Jiří přihlásil do této akce s renovací Felicie 1.3. „Koupil jsem si ji v naprosto zdevastovaném stavu. V podlaze byly takové díry, že když jsem si na ne stoupl, stále jsem nohama na silnici. Motor držel jen silou vůle, vše bylo shnilé úplně na prášek,“ popsal renovaci, které se ve svém volném čase věnoval v minulém roce. „S tátou jsme to pojali jako společný projekt a myslím, že se to povedlo,“ zhodnotil vlastní práci s tím, že čeká na moment, kdy si dodělá řidičský průkaz a vlastnoručně opravené auto konečně vyveze.

Do soutěže pořádané Pardubickým krajem se škola hlásí pravidelně. „Zapojujeme se proto, abychom technické vzdělávání zatraktivnili,“ vysvětlila ředitelka školy Jitka Jiskrová. TECHNOhrátky nezastavil ani lockdown, kdy žáci a studenti nechodili do školy a učili se tak distančně.

Do soutěže Řemeslo doma se přihlásil také devatenáctiletý student místní školy Pavel Voborník, který obsadil 1. místo, když sestrojil multifunkční lampu. „Skládal jsem ji podle internetu, ale předtím jsem musel zjistit, k čemu každá součástka slouží a jak funguje. Vlastně jsem se u toho sám učil. Moje lampa je desetkrát účinnější než dálková světla automobilu. Stačí ji nepatrně upravit a může se využít třeba při pěstování rostlin,“ vysvětlil.

Pavel navíc právě dokončil další ambiciózní projekt. Ze starého bojleru totiž sestrojil vlastní udírnu. „Přestal nám fungovat ohřívač na vodu, který se nám doma jen tak povaloval. Tak mě napadlo, že vyrobím buď udírnu nebo gril, nakonec jsem se rozhodl pro první možnost,“ vysvětlil.