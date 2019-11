Zlínská radost. V zoo se narodilo třetí mládě tapíra čabrakového

Na začátku listopadu se ve zlínské zoo narodilo již třetí mládě tapíra čabrakového. Tentokrát je to samička a díky starostlivé péči matky Nadiry skvěle prospívá. Návštěvníci ji mohou každý den uvidět ve vnitřní ubikaci tapírů v expozici Hala-Bala, a to vždy od 9.30 do 15.00 hod.

V Evropě chová tapíry čabrakové 23 zoologických zahrad, populace čítá 45 jedinců. „Za uplynulých 12 měsíců se v evropských chovech narodilo pouze 6 mláďat, a to včetně zlínského. Skutečně se tak jedná o významný chovatelský úspěch," uvedl ředitel zoo Roman Horský. Matkou mláděte je osmiletá samice Nadira. Do Zlína přicestovala v červenci 2013 ze Zoo Edinburg. Šestiletý otec Baru pochází z Lipska, ve zlínské zoo žije od března 2014. Jejich první mládě, samička, přišla na svět v roce 2016, druhý sameček pak o dva roky později. Tapír čabrakový je největším druhem tapíra. Jeho domovinou jsou subtropické a tropické pralesy jihovýchodní Asie. Téměř vždy se vyskytuje v blízkosti vodních toků, umí výborně plavat. Skvěle se také potápí, dokáže chodit po dně řeky jako třeba hroši. Výrazné černobílé zbarvení srsti může připadat nápadné, v pralesním prostředí však dokonale rozbíjí siluetu těla a skvěle tapíra maskuje. Mládě přichází na svět po třináctiměsíční březosti, při narození váží kolem 10 kg. První měsíce svého života se živí mateřským mlékem, velmi záhy však začíná ochutnávat i potravu dospělých. S matkou zůstává 8 měsíců, pohlavně dospívá ve věku 3-4 let. Ve volné přírodě tapíři čabrakoví patří mezi ohrožená zvířata. Každé narozené mládě je proto významnou událostí. Odhaduje se, že v současnosti zbývá posledních 5 000 jedinců přežívajících v Barmě, Thajsku, Malajsii a na Sumatře. Na vině je především těžba exotického dřeva a přeměna deštného pralesa na zemědělskou půdu, např. na plantáže palmy olejné. (hed)

Autor: Nataša Budačová