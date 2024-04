Legalizace marihuany, dvojí kvalita potravin, branná výchova, ale i pocit ze Slovácka či zkušenosti s létáním. O těchto tématech a mnohém dalším diskutoval český prezident Petr Pavel při debatě s občany v Uherském Hradišti, kterou zakončil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Deník.cz byl u toho jako spoluorganizátor v rámci projektu Prezident mluví s občany. Záznam středeční diskuze si můžete přehrát zpětně na našem webu.

Prezident Petr Pavel ve Slováckém divadle diskutoval s občany - první část záznamu | Video: Deník

Druhá část záznamu debaty s Petrem Pavlem:

Zdroj: Deník

Debatu ve Slováckém divadle od 16:30 moderovala politická redaktorka Deníku Kateřina Perknerová a herec Slováckého divadla Josef Kubáník. Druhý jmenovaný s nynější hlavou státu spolupracoval už během předvolební kampaně, kdy měl za úkol s Petrem Pavlem řešit rétoriku a komunikaci.

Do programu středeční debaty mohli zasáhnout také diváci a čtenáři Deníku a zeptat se prezidenta na cokoliv, co je zajímá. Dopředu měli možnost hlavě státu také vzkázat, co je trápí či těší.

Lidé na Slovácku jsou zvyklí si své odpracovat a nebrblat, řekl Pavel

Marihuana, povinná vojna nebo další kandidatura na hlavu státu. Hradišťané prostřednictvím videoankety Deníku položili prezidentu Pavlovi celou řadu otázek. Kromě těch celostátních však mezi prvními zazněl i lokální dotaz na Slovácko. „Navštívil jste spoustu států. Co vám ale říká Slovácko, jehož centrum jste dnes navštívil?" zeptal se prezidenta jeden z místních.

„Je to hlavně jeho pohostinnost a vřelost, se kterou jsem se poslední dva dny potkával. Moc si také vážím, kolik vás dnes přišlo. Na Slovácku je vidět, že je to region, který má asi nejdelší homogenitu obyvatelstva, protože zde nedocházelo k velkým odsunům či přísunům obyvatel. Mnoho lidí je zde tak spojeno s regionem a tradicemi. A je to vidět na každém kroku. Lidé jsou tu zvyklí si své odpracovat a nebrblat. I proto má Slovácko vždy velkou šanci být regionem, kam budou ostatní rádi jezdit a třeba se tu i chtít usadit,“ řekl Pavel.

V regionu s dlouholetou tradicí výroby letadel v Kunovicích nemohl nezaznít dotaz na Pavlovy letecké zkušenosti. „Kdy jste poprvé viděl letadlo a kdy jste poprvé letěl?“ bylo ve středu slyšet z publika. „Bylo to v mých čtrnácti letech a byl to Antonov An-2. Už tehdy to bylo staré letadlo, a přesto pořád krásně funkční,“ vzpomínal prezident s úsměvem.

Zvyšování věku odchodu do důchodu? Nedělat nic není řešení

Regionální záležitosti krátce nato vystřídaly celostátní témata. Obyvatele Hradiště zajímal zejména prezidentův názor na zvyšování věku odchodu do penze. „Počet lidí v aktivním věku, kteří vydělávají na Čechy v důchodu, se stále snižuje. Vláda je dnes tlačena realitou a deficit důchodového účtu začal příliš zasahovat do zbytku rozpočtu. Kabinet proto ze všech možností šetření musel přistoupit alespoň k odsunutí věku odchodu do důchodu. I s odborníky jsme se shodli, že současný stav se musí upravit, nedělat nic není řešení,“ nastínil svůj postoj český prezident.

Debata ve Slováckém divadle s prezidentem Petrem Pavlem, 17. dubna 2024, Uherské Hradiště.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Legalizace marihuany by měla svá pozitiva

Další z dotazů místních směřoval na možnost legalizace marihuany. K té se prezident podle svých slov nestaví negativně. „Jsou některé dobré důvody, proč za jasně stanovených podmínek legalizovat marihuanu. Česko je na jednom z předních míst v Evropě v konzumaci této látky a tresty za její užívání jsou dle mého názoru nepřiměřeně vysoké. Pokud k legalizaci konopí přistoupíme rozumně, přinese to podle mě mnohá pozitiva,“ uvedl.

Lidé, kteří si toto zboží budou chtít kupovat, budou mít podle Pavla díky legalizaci k dispozici bezpečnější, certifikované produkty. „Navíc se celý proces dostane pod kontrolu státu a daně by se daly použít například na prevenci proti horším drogám,“ navrhl.

Dvojí kvalita potravin je naše blbost

Pavel okomentoval také diskutovanou dvojí kvalitu potravin. Že se na pulty českých obchodů dostává horší zboží než jinde v Evropě, podle něj není chyba Evropské unie. „Je to naše vlastní blbost. My si poptáváme zboží nižší kvality. To není na řetězcích, ty nám dodávají jen to, co my sami chceme odebírat. Pokud nám řetězce odeberou druhou, nebo dokonce třetí jakost výrobku s tím, že pro Čechy je to dost dobré, tak na tom někdo vydělává,“ míní.

Na místě je podle prezidenta hlavně tlačit na české organizace, aby dodávaly stejnou kvalitu zboží jako v západních zemích. „Nesmíme ale dávat přednost ceně před kvalitou,“ podotýká.

Euro v Česku? Čím dříve, tím lépe

A co říká Petr Pavel na kontroverzní možnost přijetí eura v České republice? „Odborníci mají spoustu argumentů pro i proti, a výsledek se nakonec blíží nule. Rozhodnutí o euru není ekonomické, ale spíše politické. V čem já vidím hlavní argument pro přijetí eura, je to, že naše ekonomika a její struktura jsou výrazně exportní. Jsme navázáni exportem na země eurozóny. S tím nic neuděláme. S těmito zeměmi je spojena naše budoucí prosperita. V tomto případě je dle mého mnohem rozumnější být součástí eurozóny a sedět u stolu s ostatními než sedět venku a čekat, co se rozhodne o nás bez nás,“ prohlásil.

Přijetí eura je podle něj v optimistickém odhadu možné v horizontu tří, čtyř let. „Čím dříve to uděláme, tím lépe,“ dodal.

Branná výchova? Spíše připravit děti na rizika

Z publika zazněl také dotaz na brannou výchovu. Na to prezident odpověděl, že k branné výchově jako za jeho mládí by se nevracel. Připravovat mladou generaci na různé krizové situace je podle něj ale namístě.

„Bezpečnost není samozřejmost, to bychom si měli připomínat. Ne abychom společnost militarizovali, ale abychom si připomínali, že svět kolem nás není bezpečným místem a rizik existuje hodně. K tomu směřuje i to, že budeme v tomto duchu vychovávat všechny občany. A začíná to u dětí, které můžeme vhodnou formou začít seznamovat s různými krizovými scénáři. V okamžiku, kdy vím, co mě může potkat, tak se s tím rizikem sžívám mnohem lépe,“ vysvětlil.

Prezident ve Zlínském kraji

Středeční debata s prezidentem byla zakončením Pavlovy dvoudenní cesty po Zlínském kraji. Nynější návštěva a také plánovaná debata s veřejností ve Slováckém divadle začala konkrétní obrysy dostávat přibližně před měsícem a půl. V divadle začali přípravami žít zhruba od poloviny března.

„Ale až několik posledních dnů můžeme nazvat opravdu hektických, protože se v divadle střídá spousta lidí ať už z protokolu z Hradu, nebo z ochranné služby prezidenta republiky,“ upřesnil pro Deník Josef Kubáník.

Prezident Pavel první den ve Zlínském kraji navštívil TON i skanzen v Rožnově

Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v úterý 16. dubna ráno. Nejprve se zastavil ve firmě TON v Bystřici pod Hostýnem, kde si mimo jiné vyzkoušel ohnout třímetrový kus dřeva na židli.

Součástí programu prvního dne návštěvy byla také odpolední zastávka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde jej uvítali jako prvního novodobého prezidenta České republiky.

Debata ve Slováckém divadle s prezidentem Petrem Pavlem, 17. dubna 2024, Uherské Hradiště.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ve středu Petra Pavla čekalo setkání se starosty obcí Vlachovice, Lipová, Haluzice v areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Navštíví také Českou zbrojovku v Uherském Brodě, zastaví se ve Slovácké hospodě v Hradčovicích či v Ostrožské Lhotě, která byla loňskou Vesnicí roku. Vrcholem návštěvy pak byla už zmíněná debata s občany ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.