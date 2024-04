Dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji vyvrcholí ve středu 17. dubna odpoledne debatou s občany ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Deník.cz bude u toho jako spoluorganizátor v rámci projektu Prezident mluví s občany a živě přenos z veřejné debaty zprostředkuje na webových stránkách Deníků.

Prezident Petr Pavel navštíví Zlínský kraj | Video: Deník

Veřejná debata se ve Slováckém divadle uskuteční ve středu 17. dubna od 16.30 do 18 hodin. Moderovat ji bude politická redaktorka Deníku Kateřina Perknerová a herec Slováckého divadla Josef Kubáník.

Druhý jmenovaný s nynější hlavou státu spolupracoval už během předvolební kampaně, kdy měl za úkol s Petrem Pavlem řešit rétoriku a komunikaci.

Prezident Petr Pavel? Nemáš pocit, že bys měl před sebou „úřad“, říká Kubáník

Nynější návštěva ve Zlínském kraji a také připravovaná debata s veřejností ve Slováckém divadle začala konkrétní obrysy dostávat přibližně před měsícem a půl. V divadle začali přípravami žít zhruba od poloviny března.

„Ale až několik posledních dnů můžeme nazvat opravdu hektických, protože se v divadle střídá spousta lidí ať už z protokolu z Hradu, nebo z ochranné služby prezidenta republiky,“ upřesnil pro Deník Josef Kubáník.

Pošlete prezidentovi vzkaz

Do programu středeční veřejné debaty mohou zasáhnout také čtenáři Deníku a zeptat se prezidenta na cokoliv, co je zajímá. Nebo vzkázat, co je trápí či těší.

Vzkaz může mít podobu psaní, audia či krátkého videa. Všechny slušné, neanonymní příspěvky prezidentovi předáme. Psát je možné na e-mail prezidentmluvi@denik.cz. Dotazy a podněty od čtenářů využije Deník.cz při živé debatě s prezidentem.

Prezident Pavel navštívil první den ve Zlínském kraji TON i dřevěné městečko

Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v úterý 16. dubna ráno. Nejprve se zastavil ve firmě TON v Bystřici pod Hostýnem, kde si mimo jiné vyzkoušel ohnout třímetrový kus dřeva na židli.

Součástí programu prvního dne návštěvy byla také odpolední zastávka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde jej uvítali jako prvního novodobého prezidenta České republiky.

Petr Pavel navštívil Valašské muzeum v Rožnově, jako první porevoluční prezident

Ve středu čeká Petra Pavla setkání se starosty obcí Vlachovice, Lipová, Haluzice v areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Navštíví také Českou zbrojovku v Uherském Brodě, zastaví se ve Slovácké hospodě v Hradčovicích či v Ostrožské Lhotě, která byla loňskou Vesnicí roku. Vrcholem návštěvy pak bude už zmíněná debata s občany ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.