Nejsou to ojedinělé případy. Policie je zveřejnila úmyslně v době největší migrace za odpočinkem, aby obyvatelům Mostecka ukázala, že zloději dovolenou nemají.

„Vyšetřujeme případy vloupání do bytů, rodinných domů, chat, sklepů a v souvislosti s blížící se dobou dovolených apelujeme na občany, aby si svůj majetek řádně zabezpečili,“ sdělila mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Kvůli odjezdům k moři, do kempů, na tábory nebo na chalupy přibývá v okrese prázdných bytů. Proto sílí i osvěta, aby zloději neměli tak velké žně. Do 30. června běží na obrazovkách ve vozidlech MHD v Mostě i v Litvínově kampaň, ve které videa upozorňují na majetkovou kriminalitu a radí, jak jí předcházet.

Projekt „Zabezpečte se“ vznikl v roce 2018 jako republiková policejní aktivita, ale pro okres Most se hodí. „Krádeže vloupáním patří na Mostecku mezi majetkovou kriminalitu, která je poměrně rozšířená a je na občanech, jak svůj majetek ochrání,“ uvedla policejní mluvčí.

Hlavně před dovolenými mají obyvatelé vilek a bytů věnovat ochraně svého majetku maximální pozornost. U bytů i domů je podle policie nutné pořádně zajistit dveře a okna proti vniknutí. Pokud někdo odjíždí na delší dobu, měl by požádat příbuzné nebo dobré známé, aby na opuštěnou domácnost občas dohlédli a vybrali poštovní schránku. Policie dokonce radí, aby dovolenkáři cennosti a vyšší finanční částky raději uložili do trezoru nebo do úschovny v bance.

Neukazujte, že nejste doma

Před odjezdem se nemají zatahovat rolety, závěsy a žaluzie, protože se tím obvykle dává najevo, že doma nikdo není. Policie také nedoporučuje odhalovat soukromí na internetu. Na sociálních sítích totiž přibývá zpráv a fotek z aktuálních dovolených nebo že rodina právě opouští svůj domov. „I na sociálních sítích pachatelé mohou získat tip,“ varovala Světláková.

Opatrnost a osvědčené bezpečnostní „vychytávky“ během letních prázdnin doporučuje i Stavební bytové družstvo Krušnohor, největší vlastník obytných domů na Mostecku. K radám policie přidává i další užitečný tip – na balkónech a lodžiích nenechávat vyprané prádlo, protože může být po pár teplých dnech signálem pro zloděje. Oklamat je může moderní technika. „V takzvaných chytrých domácnostech je vhodné zajistit na noc rozsvěcení miniaturních lampiček, které způsobují efekt přítomnosti v bytech,“ uvedl mluvčí Krušnohoru Petr Prokeš.

Některá opatření proti zlodějům jsou užitečná i pro snížení škod při haváriích, které mohou nastat po odjezdu na dovolenou. Proto je podle Krušnohoru lepší o delším pobytu mimo dům informovat předsedu domovní samosprávy a případně mu poskytnout klíče od bytu, aby mohl zajistit likvidaci havárie. Stačí totiž zapomenout uzavřít přívod vody ve stupačkách a prasklá hadice pro toaletu může vytopit celý vchod.

Podrobné rady a způsoby zabezpečení bytů lze získat na webu stopvloupani.cz nebo v mobilní aplikaci Zabezpečte se, která je volně ke stažení na Google Play či App Store.