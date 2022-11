„Na jaře mě vykradli a taky mé sousedy. Prořezali mi tu plot a pak ještě tam, tam a tam,“ ukazuje Eliška skoro na všechny strany, kde za jabloněmi vykukují střechy okolních stavení. Stopy po vniknutí jsou stále vidět. Žena má u branky velkou záplatu – nové drátěné pletivo na poškozeném. „Rozbili dveře do sklepa a ukradli mi vrtačku a nůžky. Co vzali ostatním, to nevím,“ pokračuje seniorka, která tehdy škodu nevyčíslila. Prý byla relativně malá. „V tu chvíli ale máte zlost, protože dveře prokopli a nešly zavřít. Chlap by to spravil, ale když jsem sama, musím někoho žádat,“ povzdechne si zahrádkářka.

Do horní části domku si podle ní nikdo cizí dosud netroufal proniknout, protože by byl víc vidět než dole u sklepa. Odhaduje, že na jaře se u ní kradlo v noci, protože přes den bývá na zahradě. Policii vloupání nehlásila. „Nemá to cenu, stávají se horší věci,“ dodává.

Šéf zahrádkářů: Naše kolonie mizí, nové by stály desítky milionů

Občas zaregistruje i úbytek plodin, což také neoznámila. Jednou jí někdo sklidil například kedlubny gigant. „Přišlo mi to hrozně k smíchu, protože jsem je vůbec nechtěla pěstovat, ale sousedka je už neměla kam dát, a tak mi je nabídla. A když vyrostly a byly velké jako fotbalový míč, byly najednou fuč,“ svěří se seniorka.

Městské policie v Mostě a Litvínově právě v těchto dnech apelují na zahrádkáře, aby si před zimou zahrady a chaty řádně zabezpečili. Menšího pohybu v zahradách podle litvínovských strážníků využívají zloději, kteří nejdou jen po zahradním a elektrickém nářadí. Jednomu ze zahrádkářů nedávno zmizely ze zahradního domku dvě busty, jedna V. I. Lenina, druhá Klementa Gottwalda. Dalšímu zahrádkáři, který v domku přebývá, ukradli v jeho nepřítomnosti i zásoby jídla a pákové vodovodní baterie.

Zloději berou vše, co lze zpeněžit

Strážníci doporučují nenechávat po sezoně na zahrádkách žádné drahé vybavení. Týká se to zahrádkářských kolonií i chatových osad. Zloději totiž berou vše, co mohou zpeněžit. „Doporučujeme hodnotné věci po sezoně ze zahradní chatky odvézt. Určitě je dobré svůj majetek jednou za čas přijít zkontrolovat,“ upozorňuje velitel Městské policie Litvínov Martin Klika. Dodal, že na místa, kde se jim už jednou dařilo, se zloději rádi vracejí. Proto mají být pozorní i lidé na procházkách a případný pohyb podezřelých osob by měli hlásit městské policii na lince 156.

Preventivní kontrola zahrádkářských kolonií v Litvínově motohlídkami i cyklohlídkami strážníků probíhá po celý rok. Nyní a po celou zimu jsou kontroly častější do doby, než se lidé do zahrádek vrátí.

Zahrádky na Hrabáku v MostěZdroj: Deník/Martin Vokurka

Mostečtí strážníci v poslední době nezaznamenali na zahrádkách žádné krádeže, vloupání či poškozování cizího majetku. Při kontrolách se zaměřují na pohyb podezřelých osob v zahrádkářských lokalitách, vizuální kontrolu zahradních chatek, zabezpečení dveří a oken a majetku na zahradě. „Právě v tom jsou lidé nejvíce lehkovážní. Zanechávají v již vylidněných zahradách nejrůznější majetek, jako jsou zahradní grily, nářadí, zahradní nábytek nebo zahradní vybavení pro děti,“ uvádí zástupce ředitele Městské policie Most František Kyncl.

Úlet, nebo trend budoucnosti? Komunitní chov slepic zkvalitní život i měšťanům

Lidé by se podle něj měli do prevence kriminality zapojit také sami a nezjednodušovat pachatelům cestu k odcizení majetku nebo vniknutí do chaty. „A to tak, že veškerý zahradní majetek uschovají, cenné věci z chatek si odvezou domů a okna a dveře řádně zabezpečí,“ dodává.

Eliška má u Hrabáku zahrádku jen pár let a z doslechu ví, že se kradlo i dřív. „S tím se nedá nic dělat. Tady vám to nepojistí, když to nemá velkou hodnotu. Já udělám před zimou běžná opatření, ale mříže se mi kupovat nechce. To by byl další výdaj navíc,“ říká seniorka, která bude v zimě na zahradu chodit, aby nakrmila ptáky. Sníh uklízet nebude. „Abych viděla, zda tu někdo našlape,“ vysvětluje.