Už od začátku těhotenství Jitky Vorálkové, od prvního screeningu, který se provádí v prvním trimestru, bylo jasné, že něco není v pořádku. Amálce naměřili kratší stehenní kost na pravé nožičce.

„Nikdo mi nedokázal objasnit, proč to tak je, co z toho bude. Vzhledem k tomu, že jsem bojovala dlouhých patnáct let, abych vůbec mohla mít děti, odmítla jsem jakýkoli vnitřní zásah, například aminocentézu. V pokročilém stadiu těhotenství mi pak jedna lékařka řekla, že by to mohla být vysoká lomivost kostí. A pokud by to tak skutečně bylo, že dítě porod nepřežije,“ vrací se v čase.

První zlomeniny

Amálka přežila. Po návratu z porodnice se jí však začaly objevovat první zlomeniny. Následné genetické testy obávanou diagnózu potvrdily. „Když s definitivní platností padl verdikt, vůbec jsme tomu nechtěli věřit. Stále jsme doufali, že to tak nebude. Avšak časté zlomeniny Amálky nás velmi záhy vyvedly z omylu. Dlouho jsme si pokládali otázky začínající slůvkem proč?“ vypráví matka, která měla strach s miminkem manipulovat.

„Nikdo mi nic pořádně nevysvětlil, lékaři s touto diagnózou neměli téměř žádné zkušenosti. Říkali, že si vše musím postupně osahat sama. A tím zjistit, jak k ní přistupovat. Nastalo období strachu a napětí, které přetrvává dodnes. A zřejmě už nikdy neskončí.“

Jako rodič se s tím nedokázala smířit a vnitřně vypořádat. Nejhorší byly obavy z budoucnosti. Co bude s dcerou? Jak zvládne všechnu péči o ni?

Když byly Amálce dva roky, šla Jitka Vorálková na úřad městské části vyřídit parkovací stání pro majitele průkazu ZTP/P.

Setkání s andělem

„Za přepážkou seděla velmi milá a hlavně vstřícná paní Křížová, která mne oslovila, zda bych nechtěla zařadit do seznamu pro dobročinné akce. Souhlasila jsem. Zanedlouho se mi ozvala Lucie Trnková z Nadačního fondu Šestý smysl. Setkání s ní dodnes považuji za setkání s andělem.“

Nadační fond uspořádal charitativní Dětský den, z jehož výtěžku zakoupil pro Amálku chodítko pro bezpečný pohyb. Zařídil také věnování otočné autosedačky, která rodině ulehčuje přesun Amálky do auta na všechna vyšetření, operace a rehabilitace. Neméně důle-žitá byla i psychická podpora.

„Najednou tu byl někdo, kdo se o nás zajímal. Komu jsme nebyli lhostejní. A kdo mi ukázal, že nepřízeň osudu a nelehkou životní etapu neprožívám pouze já.“

Amálka, která má jednu nožičku kratší o zhruba sedm centimetrů, je v současné době po dvou operacích, při kterých jí byly do dlouhých kostí implantovány teleskopické hřeby.

„Tyto operační zákroky nejsou poslední, ale hřeby by měly kosti zpevnit. A díky nim a speciální ortoprotéze by se po rehabilitacích a lázeňské péči mohla Amálka postavit na nožičky,“ věří maminka.

Šestý smysl

* nadační fond Šestý smysl peníze nezískává jen od sponzorů a dárců, ale z větší části tím, že organizuje kulturní a sportovní akce spojené s charitou

* především materiální pomoc je poskytována zejména na území Prahy 6

* všichni členové působí v nadačním fondu dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na jakýkoli honorář

* nadační fond už pomohl potřebným částkou přes 1,5 milionu korun

* další podrobnosti na www.nfsestysmysl.cz